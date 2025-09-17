Espana agencias

Patxi López no aclara el alcance del pacto anunciado por Junts para obligar a grandes empresas a atender en catalán

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, no ha aclarado este miércoles si el pacto anunciado por Junts según el cual las empresas grandes deberían ofrecer atención al cliente en lenguas cooficiales, con independencia de en qué comunidad tengan su sede, se aplicará a compañías de toda España.

En declaraciones en los pasillos de la Cámara, López ha dicho que le parece "muy razonable" que empresas con personal suficiente atiendan en los dos idiomas en las comunidades bilingües. "Ya está bien de demonizar que en este país se utilicen lenguas cooficiales en relaciones institucionales y en las relaciones con grandes empresas que tienen posibilidad de atender así".

Después, a la pregunta de si eso se podría implantar en toda España ha respondido: "Lo veremos cuando discutamos y debatamos las enmiendas".

EMPRESAS DE MÁS DE 250 TRABAJADORES

Junts anunció el martes que había pactado con el Gobierno una reforma legal para que los servicios de atención al cliente tengan que ofrecer la posibilidad de hablar en catalán a los consumidores, con independencia de que la sede de la empresa esté o no en esa comunidad autónoma.

En concreto, la formación independentista explicó que la previsión es que esta medida se aplique en empresas de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros anuales o que presten servicios básicos de interés general.

El partido independentista catalán enmarcó este acuerdo en el marco del proyecto de ley con el que se regulan los servicios de atención a la clientela, una norma del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso.

Desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy explicaron después a Europa Press que la medida afectará a todas las lenguas cooficiales y que sólo será obligatorio responder a los clientes en catalán, gallego o euskera, cuando hayan adquirido los bienes o servicios en comunidades con lenguas cooficiales.

SERÍA MUY FÁCIL CON "GOOGLE TRANSLATE"

En esta línea, este miércoles el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha recalcado que la enmienda anunciada por Junts lleva también la firma de su formación, de Bildu y del BNG, pues afecta a todas las lenguas cooficiales, no sólo al catalán.

"Me alegra la capacidad de Junts para apropiarse de cosas, y me sorprende que españoles muy españoles se metan tanto con idiomas reconocidos en la sacrosanta Constitución", ha deslizado el portavoz de ERC.

Sobre si la idea es obligar a que haya atención al cliente en todas esas lenguas en todo el país, Rufián ha señalado que la intención de su formación es "fomentar las lenguas cooficiales en todos lados". "En Cataluña, evidentemente, pero en todos lados", ha dicho, sin dar más detalles. Eso sí, ha añadido, que sería "muy fácil" hacerlo recurriendo a "Google Translate".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Aragón cree que convocar la Sectorial de Infancia por email denota "falta de voluntad de escuchar a las CCAA"

Aragón cree que convocar la

Robles niega que existan discrepancias entre ministerios sobre el decreto del embargo de armas a Israel

Robles niega que existan discrepancias

Feijóo culpa a Sánchez de los "actos de violencia" en La Vuelta y dice que "no es digno" del cargo: "No tiene límites"

Feijóo culpa a Sánchez de

El delegado del Gobierno en Madrid defiende el dispositivo desplegado en La Vuelta: "Hubo incidentes muy puntuales"

El delegado del Gobierno en

Adelante ve "ejemplo de dignidad" las protestas en la Vuelta: "Sánchez no tiene control sobre el movimiento palestino"

Adelante ve "ejemplo de dignidad"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil esclarece una

La Guardia Civil esclarece una estafa por el método del hijo en apuros en el que la víctima realizó ocho transferencias por valor de 9.680 euros

GMV elaborará un nuevo sistema de seguridad de vuelo espacial para la Space Data Association

El entrañable invento español para las personas mayores que no saben usar un móvil

Mercadona mantiene durante años a una trabajadora con contratos temporales de forma “fraudulenta” y la despiden durante una baja por accidente laboral

El Gobierno anuncia la compra de dos nuevos buques patrulleros de Navantia: se invertirán más de 700 millones de euros y creará 2.000 empleos

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de septiembre

Sebastián Ramirez, abogado: “Estos son los tres derechos que tienen todos los trabajadores y la mayoría desconocen”

Cotización del euro frente al dólar hoy 17 de septiembre

¿Cómo ahorran los españoles? Como pueden: los que más lo consiguen son los nacidos entre 1985 y 1999 con estudios superiores

La inversión y la demanda interna se convierten en los principales motores del ‘milagro’ económico español

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”