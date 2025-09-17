Espana agencias

Marlaska asegura que prefiere el dispositivo de la Policía en La Vuelta que las cargas del 1-O "para no conseguir nada"

Por Newsroom Infobae

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este miércoles en el Congreso que él "prefiere" el dispositivo de seguridad de la Policía Nacional el pasado domingo en La Vuelta, que dejó 22 agentes heridos para los que ha deseado una pronta recuperación, que las cargas policiales que trataron de evitar el referéndum ilegal del 1-O de 2017 en Cataluña, cuando gobernaba el PP.

"Prefiero esas Fuerzas de Seguridad del Estado, que no lo que hicieron ustedes en Barcelona en 2017 donde les llamaron a una situación absolutamente difícil para no conseguir nada", ha asegurado Marlaska en la sesión de control en respuesta a las críticas de la diputada del PP Sofía Acedo Reyes por "llamar a la violencia".

En línea con lo dicho un día antes en el Senado, Marlaska ha reiterado en la Cámara Baja que el dispositivo de seguridad de La Vuelta "compaginó" la seguridad de corredores y público y el derecho a la manifestación "contra el genocidio del Gobierno de Israel".

"Me siento orgulloso de unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que el domingo pasado supieron compaginar perfectamente la respuesta a una minoría de violentos, pero garantizando el derecho a la manifestación de una mayoría que se enfrentaba al genocidio del Gobierno de Israel", ha expuesto.

Dicho esto, ha aprovechado para reiterar su deseo de pronto restablecimiento de los 22 agentes heridos en el dispositivo del domingo en la Vuelta en Madrid.

