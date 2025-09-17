Espana agencias

La Audiencia Nacional reduce a 13 años la condena de cárcel a Villarejo por las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor'

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (AN) ha rebajado de 19 a 13 años de cárcel la condena al comisario jubilado José Manuel Villarejo por delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa y de particulares en las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor' del 'caso Tándem', las tres primeras por las que fue juzgado.

En su sentencia, recogida por Europa Press, los magistrados reducen los años de cárcel que le impuso la Sección Cuarta de la Sala Penal al estimar parcialmente su recurso y absolverle del delito de falsedad en documento mercantil en dos de las piezas.

El tribunal mantiene la absolución del delito de cohecho pasivo y activo que las acusaciones atribuían a Villarejo y otros acusados, además de rechazar la nulidad de la segunda sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala Penal, tras anularse la primera.

Por su parte, al socio de Villarejo, Rafael Redondo, la Sala de Apelación le condena a 9 años de cárcel, frente a los 13 años que le impuso la Sección Cuarta, ya que también le absuelve del delito de falsedad documental.

