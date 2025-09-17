Junts acusa a Sánchez de bloquear los acuerdos y pone en cuestión que pueda seguir gobernando

La portavoz del Junts, Miriam Nogueras, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está bloqueando los acuerdos con su formación y pone en cuestión que pueda seguir gobernando, mientras que el jefe del Ejecutivo asegura que está cumpliendo y espera que la Ley de Amnistía beneficie a todos los implicados en el procés.

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, Sánchez ha recalcado que la amnistía cuenta "con el aval del Tribunal Constitucional" y ya ha beneficiado a más de 690 personas. No obstante, espera que se pueda aplicar "a todas aquellas personas que se vieron de una u otra manera involucradas en los hechos del año 2017", entre los que está el expresidente Carles Puigdemont, que continúa huido en Bélgica.

Nogueras ha echado en cara a Sánchez que su Gobierno paralice iniciativas de Junts para rebajar la cuota a los autónomos, contra las ocupaciones de viviendas y contra la multirreincidencia.

El jefe del Ejecutivo ha discrepado del análisis que hace Nogueras señalando que España y Cataluña viven "uno de los mejores momentos de las últimas décadas", una afirmación ante la que se ha revuelto la portavoz independentista.

CUMPLEN TAMBIÉN CON EL CATALÁN

"Señor Sánchez, no es el mejor momento económico de la historia, es el momento de la historia en el que se está drenando más el bolsillo de los ciudadanos catalanes y están convirtiendo en trabajadores pobres a una generación entera. La pregunta es ¿cree usted que podrá seguir gobernando?", ha advertido.

Finalmente Sánchez ha asegurado que está cumpliendo "con los acuerdos de Bruselas" así como la hoja de ruta marcada con el Grupo Parlamentario de Junts respecto al uso de lenguas cooficiales "no solamente en el Estado sino también en Europa", ha apuntado. Por tanto asegura que espera seguir en el Gobierno.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)