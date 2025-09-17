Espana agencias

Igualdad recaba datos de la mujer asesinada en Cartagena, que elevaría a 28 las víctimas mortales en 2025

Por Newsroom Infobae

El Ministerio de Igualdad está recabando datos de la mujer asesinada este martes a manos de su marido en la diputación cartagenera de El Algar, ya que de confirmarse se trataría del primer caso de violencia de género en la Región de Murcia en lo que llevamos de año. Se trataría de la víctima mortal número 28 en lo que va de año.

Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, con motivo del minuto de silencio convocado en la Delegación en memoria de la vecina de El Algar, asesinada presuntamente por su marido con un cuchillo, arrestado posteriormente por la Guardia Civil.

Lucas ha trasladado su "más profundo pésame a todos sus familiares y amigos en estos momentos tan duros" y ha expresado su más "rotunda condena ante este crimen".

La Guardia Civil "está investigando estos hechos como un posible caso de violencia de género y de confirmarse estamos hablando de la primera mujer asesinada por violencia de género en lo que va de año en la Región de Murcia", ha subrayado.

Lucas ha recordado que en todo el país ya son 27 las mujeres fallecidas por esta causa y ha apelado "a la responsabilidad de toda la sociedad y, en concreto, a la responsabilidad de todas las administraciones en la Región de Murcia para actuar con firmeza, con determinación frente a la violencia machista".

