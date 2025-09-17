Garriga dice que "gracias a Vox" el castellano será vehicular en la educación y pide al PP que "se relea" el acuerdo

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reivindicado este miércoles que "gracias a Vox" el castellano será lengua vehicular en la educación en Baleares, "algo que el PP no ha hecho en 40 años", y ha pedido al PP, que ya ha mostrado su oposición a la reforma legal de los de Santiago Abascal, que "se relea" los acuerdos que facilitaron la aprobación de los Presupuestos autonómicos.

En declaraciones a los medios durante una visita de trabajo con miembros de la formación en el archipiélago, Garriga ha insistido en relación a esta cuestión que Vox "no dará un paso atrás", aunque el Govern tenga que prorrogar los Presupuestos, posibilidad que ya se ha avanzado desde el Ejecutivo que preside Marga Prohens.

"Nosotros no hemos venido a estafar a los españoles, ni mucho menos a traicionar un pacto suscrito con una formación política. Venimos a cumplirlo y, a partir de ahí, pues tiene margen el PP para volver a releer el pacto suscrito", ha afirmado.

El dirigente de Vox, en este punto, ha preguntado al PP balear si está dispuesto a "hacer real la vehicularización del castellano y garantizar el español en las aulas o está dispuesto a defender el concepto de la vehicularización simbólica".

AUMENTO DE LAS VIOLACIONES POR LA INMIGRACIÓN

Ignacio Garriga se ha referido igualmente a la crisis migratoria que atraviesa el archipiélago con el incremento de la llegada de pateras y ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "traer indiscriminadamente a personas en situación irregular, importar delincuentes del resto del mundo" que provoca, entre otras cosas, "que en el primer trimestre en Mallorca se hayan incrementado un 35% las violaciones" y que Baleares sea la segunda región con mayor okupación de viviendas.

Para Garriga, la solución a la crisis de la inmigración no "no pasa ni por el PSOE, el mayor responsable de que la criminalidad esté disparada y de la invasión de inmigración ilegal, ni sus cómplices en esta materia, el PP".

CONDICIONAR LAS POLÍTICAS

El secretario general de Vox, al mismo tiempo, ha resaltado que su partido en el archipiélago haya logrado "condicionar" las políticas en las diferentes instituciones.

En este punto, ha puesto en valor el "magnífico trabajo" en las sucesivas negociaciones presupuestarias. "Se ha demostrado que es posible combatir la inmigración ilegal, que es posible combatir la okupación, que es posible impulsar políticas que reviertan el auténtico drama de la vivienda que sufren tantísimos españoles, que es posible ayudar y proteger al sector primario, al campo, y que es posible, a diferencia de lo que decía el PP, es posible defender el español donde el separatismo y los cobardes lo abandonan", ha indicado.

ESTAFADORES DISFRAZADOS DE VOX

Garriga también se ha referido a la salida de varios diputados del grupo parlamentario y ha pedido perdón a los votantes.

"No vamos a permitir que aquellos que se disfrazaban de Vox pero venían a impulsar las políticas del Partido Popular o de la izquierda no tienen cabida en nuestra formación política", ha afirmado.

Garriga también ha garantizado que su partido en Baleares no volverá a sufrir otra crisis. "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no se cuele ni un estafador más (...) Y quiero trasladar todo mi compromiso como secretario general a los ciudadanos de que no vamos a sufrir ni un episodio más así", ha afirmado.