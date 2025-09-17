España trabaja en una coalición que brinde apoyo financiero a la Autoridad Palestina ante la "asfixia" israelí

El Gobierno está trabajando junto con otros países socios en la conformación de una coalición que brinde apoyo financiero urgente al presupuesto de la Autoridad Palestina ante la "asfixia" a la que la está sometiendo Israel, según han explicado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a Europa Press.

La idea en la que se trabaja es "movilizar a todos aquellos países comprometidos con el apoyo a la Autoridad Palestina para asegurar su supervivencia, y con ella la posibilidad de implementar la solución de los dos Estados, con contribuciones financieras directas a su presupuesto", han precisado las fuentes.

El Gobierno español considera que "ante el estrangulamiento financiero que provoca la retención de los ingresos fiscales y otros obstáculos de Israel a la Autoridad Nacional Palestina, es urgente que lleguen fondos para sostener su presupuesto".

A ello se ha referido precisamente el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en declaraciones a la prensa en Egipto, donde se encuentra acompañando a los Reyes en su primer viaje de Estado a este país.

El ministro ha defendido que para la consecución de un "Estado palestino realista y viable", con Gaza y Cisjordania "bajo una única autoridad palestina", "tenemos que ayudar a la Autoridad Nacional Palestina", que actualmente encabeza Mahmud Abbas, dado que "Hamás no puede jugar ningún papel" puesto que "es una organización terrorista" que no cree en la solución de dos estados.

Según ha dicho, España está trabajando junto a Noruega, país que también reconoció a Palestina el 28 de mayo de 2024, "para poner encima de la mesa un fondo que compense todos esos impuestos que pertenecen a la Autoridad Nacional Palestina y que Israel está reteniendo".

Albares ha denunciado que "Israel está tratando de aniquilar la idea y la posibilidad de un Estado palestino con bombas en Gaza, en una auténtica masacre, pero está intentando asfixiar y matar financieramente a la Autoridad Nacional Palestina y eso no podemos permitirlo". "Como tampoco podemos permitir que sigan extendiéndose los asentamientos ilegales" en Cisjordania, ha añadido.

La iniciativa va también en la línea de lo planteado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar el pasado 8 de septiembre el paquete con nueve medidas para frenar el "genocidio" en Gaza y para apoyar a los palestinos.

Así, el presidente indicó que el Gobierno seguirá reforzando su apoyo a la Autoridad Palestina aumentando el número de efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la UE tiene en Rafá --donde hay alrededor de una docena-- y estableciendo nuevos proyectos de colaboración en ámbitos como la agricultura, la seguridad alimentaria y la asistencia médica.