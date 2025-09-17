Espana agencias

ERC y BNG piden a Robles y Albares comparecer en el Congreso para explicar el retraso del embargo de armas a Israel

ERC y el BNG han solicitado la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del titular de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en el Pleno del Congreso para que expliquen el motivo del "incumplimiento" del compromiso del Gobierno de consolidar por ley un embargo al comercio de armas con Israel.

El Gobierno ha retrasado la aprobación de la norma en Consejo de Ministros, alegando que es "compleja". Fuentes gubernamentales explican que el escollo en la relación comercial con los territorios ocupados palestinos, concretamente en la prohibición de importar productos de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Moncloa espera poder aprobar el decreto en el Consejo de Ministros de la próxima semana, tras no poder hacerlo en los dos anteriores

Las dos formaciones quieren que Robles y Albares comparezcan en para explicar los motivos del "incumplimiento" del compromiso, que, según recuerdan, el Congreso apoyó ya en mayo. Además, quiere saber "por qué se ha mantenido la compraventa de armamento con Israel durante 2025 a pesar del genocidio en Gaza".

El Gobierno sostiene que el embargo al comercio de armas con Israel se aplica 'de facto' desde el 7 de octubre de 2023, fecha en al que comenzó la ofensiva israelí a raíz de la masacre de Hamás. De hecho, el Ministerio de Defensa ya da por concluido el vínculo industrial con el Estado hebreo en el ámbito de la defensa. Por último, quieren explicaciones de por qué España mantiene relaciones diplomáticas, económicas y culturales con Tel Aviv.

