Espana agencias

El TSXG reconoce el derecho de una empleada a teletrabajar para poder atender a su madre enferma

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reconoce el derecho de una empleada a seguir teletrabajando para poder "atender más fácilmente a su madre", que está enferma.

Así lo recoge el alto tribunal en un comunicado, donde declara el derecho de la recurrente a la adaptación de las condiciones de trabajo por conciliación de la vida familiar y laboral, así como a percibir una indemnización de 3.750 euros.

Los magistrados entienden razonable esa cantidad "en atención a los daños y perjuicios causados sobre la debida atención a las necesidades de conciliación, pues la denegación empresarial de la solicitud de conciliación, sin ofrecer alternativa, ha impedido a la demandante atender a su madre".

La Sala de lo Social analiza en la sentencia la sucesión de los acontecimientos y la conducta de las partes durante el proceso de negociación. Así, explica que la demandante prestaba servicios de teleoperadora para la empresa desde 2019, en jornada a tiempo parcial.

Como consecuencia de la pandemia, desde 2020 teletrabajaba, "sin que conste ninguna incidencia negativa en relación con el rendimiento o la productividad alcanzada". Los magistrados señalan que en 2024 la empresa le comunicó que se debía personar en la sede porque la campaña en la que trabajaba, "por razones operativas", continuaría en régimen presencial.

En la resolución, relatan que la demandante solicitó el 2 de febrero de 2024, al amparo del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, el mantenimiento del régimen de teletrabajo que hasta ese momento realizaba. Como documentación acreditativa, aportó un informe médico sobre su madre, el cual reflejaba que necesitaba de ayuda para actividades de la vida diaria.

"Podemos considerar, en consecuencia, que la trabajadora acreditó, cuando menos de manera inicial, la necesidad familiar que pretendía conciliar con sus obligaciones laborales", subraya el TSXG, al tiempo que indica que la circunstancia de que residan en diferentes localidades "no obsta a los cuidados, pues el teletrabajo no exige trabajar en el domicilio de la persona trabajadora, también permite trabajar en el lugar donde esta elija".

La Sala no niega que la compañía pudiese solicitar, con carácter previo al proceso, "alguna aclaración adicional sobre estas circunstancias", pero recalca que "la exigencia de buena fe la obligaba a haberlo hecho en aquel momento previo para poderlo cuestionar después". Los jueces indican que, al no haberlo hecho así, ahora no pueden "entrar a cuestionar la realidad y el alcance de las necesidades familiares alegadas en la solicitud de teletrabajo".

"Ciertamente, la empresa ha optado por una opción legalmente posible, pero esa opción obliga a acreditar no solo la imposibilidad de aplicar la propuesta de la trabajadora, también debe acreditar la ausencia de alternativas viables desde la perspectiva empresarial".

El TSXG concluye que, en este caso, no ha resultado acreditado porque no se ha probado "que las 'razones operativas' para no permitir ningún teletrabajo en la campaña de la propia trabajadora, a pesar de haberlo permitido en los cuatro años anteriores, no permitan cuando menos un trabajo híbrido, menos aún se ha acreditado en aquellas otras campañas del site donde se aduce 'presencial', sin mayores consideraciones acerca de la cuestión, ni tampoco que el 'sobredimensionamiento' aducido en alguna de las otras campañas impida, cuando menos, un acoplamiento de la trabajadora en un trabajo híbrido".

Dentro de las dos opciones que la ley permite a la empresa (denegar la propuesta u ofrecer alternativas), en el caso de autos, según explican los magistrados, ha optado "por la opción más radical de negar la propuesta de la trabajadora a través de dos comunicaciones, sin plantear en ningún momento ninguna contrapropuesta (por ejemplo, una propuesta híbrida teletrabajo / trabajo presencial), ni posibilitar una negociación con la trabajadora que abriese la posibilidad de acercamiento entre los dos posicionamientos radicales (teletrabajo / trabajo presencial), y también sin aceptar provisionalmente la propuesta de la trabajadora con la finalidad de eludir la indemnización de daños y perjuicios (según se permite en el artículo 139 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social)".

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Supremo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sira Rego carga contra Ayuso, "amiga de genocidas", por prohibir símbolos de apoyo a Palestina en los colegios

Sira Rego carga contra Ayuso,

Irene Montero visita a los refugiados palestinos en Jordania y Líbano

Irene Montero visita a los

La OTAN concretará el viernes la aportación española a la 'Operación Centinela Oriental' contra Rusia, según Robles

La OTAN concretará el viernes

Albares asegura que el embargo de armas a Israel es "cuestión de días" y reclama "llamar a las cosas por su nombre"

Albares asegura que el embargo

Podemos denuncia por prevaricación al Ministerio de Economía al acusarle de no cesar el comercio de armas con Israel

Podemos denuncia por prevaricación al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenados a ocho y seis

Condenados a ocho y seis años de prisión dos fundadores de Arbistar: así estafaron 200 millones de euros a 32.000 inversores de criptomonedas

Un abogado recomienda no ejercer este derecho en un juicio penal: “Probablemente vas a empeorar la defensa”

PLD Space consigue un contrato para desarrollar un nuevo sistema de navegación de cohetes de la ESA

Feijóo acusa a Sánchez de usar las muertes en Gaza como “cortina de humo” para tapar los escándalos: “No defiende ninguna causa de honor”

Este fue el reto de un jefe en una empresa de Estados Unidos: pidió ubicar España en el mapa y desató una ola de despidos

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Esto es lo que pagará la Seguridad Social si te conceden una incapacidad permanente total: “Todo sale de un cálculo”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”