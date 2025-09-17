Espana agencias

El TSJCyL deja sin efecto la medida cautelar que impidió el festejo del Toro Jubilo de Medinaceli (Soria)

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dejado sin efecto la medida cautelar del auto del juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Soria que impidió la celebración del Toro Jubilo en la localidad soriana de Medinaceli.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL ha aceptado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Medinaceli contra la medida cautelarísima adoptada en noviembre de 2024 por un juzgado de Soria que anuló cuatro días antes el festejo previsto para el 16 de noviembre de 2024.

Así, queda sin efecto la medida adoptada a petición del Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), según consta en la sentencia facilitada por el TSJCyL. Tras el visto bueno del Ayuntamiento de Medinaceli y la Junta de Castilla y León al festejo, PACMA recurrió y solicitó medidas cautelares en vía jurisdiccional con el fin de evitar su celebración.

La sentencia reconoce la "premura de los plazos" y añade que, igual que PACMA "acudió rápidamente a recurrir y solicitar medidas cautelares" nada le impedía "haber utilizado la vía administrativa y solicitar la suspensión del espectáculo taurino".

Según añade la sentencia, contra esta resolución, sin expresa imposición de costas, cabe presentar un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de Castilla y León en el plazo de los 30 días siguientes a la notificación de la sentencia.

