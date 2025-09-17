Espana agencias

El PP dice que Sánchez preside un Gobierno "incapaz" tras fallos en pulseras antimaltrato y el aviso de la UE por Huawei

Por Newsroom Infobae

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside un Gobierno "incapaz" que somete a España al "ridículo permanente" y a un "carrusel diario de disparates", tras conocerse los fallos en las pulseras antimaltrato y la advertencia de la UE de que el contrato de Huawei con Interior "aumenta el riesgo de injerencia extranjera".

"Un día cualquiera con Sánchez: Agresores sexuales absueltos por fallos en pulseras antimaltrato; la UE alerta de injerencia extranjera por el contrato de seguridad con Huawei; Podemos denuncia por prevaricación al Gobierno que integró", ha manifestado Tellado.

Así se ha pronunciado después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) haya alertado de absoluciones por fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores, si bien el Ministerio de Igualdad ha defendido que "se solucionó".

Además, el 'número dos' del PP se ha hecho eco de las declaraciones de Comisión Europea avisando del riesgo de injerencia extranjera que plantea el contrato que el Ministerio del Interior tiene con Huawei, en tanto que crea "potencialmente una dependencia" con un proveedor considerado por la UE como "de alto riesgo" en un sector crítico.

PODEMOS DENUNCIA AL MINISTERIO DE ECONOMÍA

Tellado también ha aludido a la decisión de Podemos de denunciar al Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo por presunta prevaricación administrativa en modalidad omisiva, al sostener que no ha detenido el comercio de armas con Israel ni ha impedido el tránsito de material militar por España pese a ser una medida cautelar dictada por organismos internacionales.

A su entender, estas tres noticias evidencian cómo es "un día cualquiera con Sánchez", quien "somete a España a una tensión insoportable, al ridículo permanente y a un carrusel diario de disparates".

"Los españoles no merecen este Gobierno sectario e incapaz", ha afirmado el secretario general de los 'populares' en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

"¿EN MANOS DE QUIEN ESTAMOS?"

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, que ha cargado duramente contra la actuación del Gobierno por lo ocurrido con las pulseras antimaltrato y la advertencia de la UE por Huawei.

"Primero liberaron violadores por incompetencia legislativa Después se equivocaron en los sistemas de vigilancia de agresores sexuales por insolvencia política. Ahora la UE nos amonesta entregar nuestras escuchas judiciales al régimen comunista chino. ¿En manos de quién estamos?", se ha preguntado Ezcurra en la misma red social.

CRÍTICAS A SÁNCHEZ POR PRESUMIR DE GOBIERNO "ESTABLE" Y "EFICAZ"

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha puesto el foco en la amonestación de Bruselas al Ejecutivo por el contrato de Huawei y ha echado en cara a Pedro Sánchez que hoy haya dicho en el Pleno del Congreso que gobierna con "estabilidad" y "eficacia".

Muñoz ha asegurado que al PP les llamaron "de todo precisamente por denunciar" el contrato con Huawei. "Es terrible la mala imagen que está trasladando internacionalmente. Lo pagamos los españoles", ha manifestado.

También el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha cargado contra las declaraciones de Sánchez asegurando que gobierna con "estabilidad" y "eficacia". Así, le ha recordado que en siete años ha habido "tres presupuestos y cuatro prórrogas".

"Cero Presupuestos en esta legislatura. 51 ministros, solo siguen cuatro. Y tres números dos del partido en siete años, uno en la cárcel y otro imputado", ha dicho, en alusión a la situación de Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

