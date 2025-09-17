Espana agencias

El PP comienza a tramitar en el Senado una ley para inhabilitar políticamente a quienes enaltezcan el terrorismo

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante la toma en consideración de una proposición de ley para agravar el delito de enaltecimiento del terrorismo cuando los hechos sean cometidos por una autoridad, funcionario público o representante de un partido político, incorporando la inhabilitación para cargo o empleo público y la imposibilidad de presentarse a las elecciones por tiempo de uno a cinco años.

En concreto, los 'populares' proponen integrar un nuevo apartado al artículo 578.2 que explicita la pena en su mitad superior en estos supuestos --castigada con prisión de uno a tres años-- y una multa de tres meses y un día a doce meses, además de la mencionada inhabilitación política y pública.

La iniciativa ha contado con el rechazo expreso del PSOE, EH Bildu y otros grupos de la Cámara Alta.

Salvado el primer trámite, la norma irá al Congreso, donde deberá ser aprobada en comisión y en el pleno de la Cámara baja para después volver al Senado, donde repetirá el mismo procedimiento, y finalmente al pleno del Congreso para, en su caso, aprobarla finalmente y publicarla en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.

TENSO DEBATE

En un tenso debate con algunas llamadas al orden por parte del vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, la senadora del PP Marimar Blanco, hermana del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, ha acusado al PSOE de dar "barra libre" a los homenajes a los presos etarras. "No han perdido la memoria, han perdido la vergüenza", ha espetado.

"Y señorías de Bildu, me produce asco dirigirme a ustedes. Ustedes siguen justificando el tiro en la nuca y la bomba lapa", ha expresado.

Previamente, el senador socialista José María Oleaga ha dicho que la ley es "innecesaria" porque "ya existen herramientas suficientes" para agravar las penas cuando el enaltecimiento se realiza a través de medios de comunicación o redes de alto alcance.

Oleaga ha señalado que la verdadera intención del PP con esta proposición es "hablar de ETA" y "deslizar esa idea ignominiosa de que el PSOE tiene algo que ver" con la organización terrorista, lo que bajo su punto de vista supone "escupir" en la memoria de socialistas asesinados por la banda terrorista como Ernest Lluch o Isaías Carrasco.

Y la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren ha manifestado que ETA ya no existe y se ha referido a las palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado, en las que llamaba a "cavar la fosa donde reposarán los restos" del Gobierno. "Eso sí que es enaltecimiento del terrorismo", ha replicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El novio de Díaz Ayuso desiste de pedir 300.000 euros de fianza al fiscal general ante la "garantía" de su patrimonio

El novio de Díaz Ayuso

Montero afea a Feijóo sus "malabarismos" con Gaza y el PP dice que Sánchez no puede gobernar "justificando la violencia"

Montero afea a Feijóo sus

Marlaska asegura que prefiere el dispositivo de la Policía en La Vuelta que las cargas del 1-O "para no conseguir nada"

Marlaska asegura que prefiere el

Torres denuncia el "fango" del PP por acusarle de estar alineado con la trama Koldo: "Esperaré sus disculpas"

Torres denuncia el "fango" del

La AN condena a cárcel a dos fundadores de Arbistar por estafar 200 millones a 32.000 inversores en criptomonedas

La AN condena a cárcel
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PLD Space consigue un contrato

PLD Space consigue un contrato para desarrollar un nuevo sistema de navegación de cohetes de la ESA

Feijóo acusa a Sánchez de usar las muertes en Gaza como “cortina de humo” para tapar los escándalos: “No defiende ninguna causa de honor”

Este fue el reto de un jefe en una empresa de Estados Unidos: pidió ubicar España en el mapa y desató una ola de despidos

La Guardia Civil esclarece una estafa por el método del hijo en apuros en el que la víctima realizó ocho transferencias por valor de 9.680 euros

GMV elaborará un nuevo sistema de seguridad de vuelo espacial para la Space Data Association

ECONOMÍA

Esto es lo que pagará

Esto es lo que pagará la Seguridad Social si te conceden una incapacidad permanente total: “Todo sale de un cálculo”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de septiembre

Sebastián Ramirez, abogado: “Estos son los tres derechos que tienen todos los trabajadores y la mayoría desconocen”

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”