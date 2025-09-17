Espana agencias

Condenados a pena de cárcel dos fundadores de Arbistar por estafar 200 millones a 32.000 inversores en criptos

Por Newsroom Infobae

La Audiencia Nacional (AN) ha impuesto condenas de 8 y 6 años de cárcel a Santiago Fuentes y Diego Felipe Fernández, respectivamente, dos fundadores de Arbistar, por estafar 200 millones de euros entre 2019 y 2020 a 32.000 personas que invirtieron en esa plataforma de comercialización de criptomonedas.

En una sentencia, recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal considera culpable a Fuentes de los delitos continuados de estafa y falsedad en documentos privados y a Fernández Nojarova del primero de los delitos.

Los magistrados, no obstante, absuelve a otros cuatro acusados de los delitos de estafa, organización criminal y falsedad documental que les atribuían la Fiscalía y las acusaciones. Y absuelve también a Jover y a Fernández Nojarova de organización criminal y a, este último, además, de estafa.

La sentencia establece que los dos condenados indemnicen, en concepto de responsabilidad civil, a las personas que se incluyen en el listado aportado por la Fiscalía y que suman un total de 9.494 perjudicados, así como la clausura permanente de la página web que fue la utilizada para la comisión del fraude.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

