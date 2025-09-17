Espana agencias

Condenado a más de 60 años de cárcel el entrenador acusado de abusar sexualmente de menores en Huelva

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a más de 63 años de cárcel al entrenador de fútbol femenino infantil y juvenil --que también trabajaba como técnico de instalaciones de la Universidad de Huelva-- y que se encontraba en prisión provisional desde enero de 2023, acusado de abusar sexualmente de hasta 21 menores y al que se considera responsable de 31 delitos contra las mismas.

Según recoge la sentencia de conformidad, consultada por Europa Press, se considera a este hombre responsable de cinco delitos de agresión sexual a menor de 16 años, catorce de abuso sexual continuado a menor de 16 años, cinco de agresiones sexuales, cuatro de abuso sexual y dos de abuso sexual a mayor de 16 años y uno de abuso. De la misma manera, apunta que concurre la circunstancia de atenuantes de reparación del daño y confesión tardía.

Señala también que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en las que haya incurrido.

Además, se condena a este hombre a la inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por el tiempo de la condena; con prohibición de comunicarse con las víctimas, así como aproximarse a ellas a una distancia que no sea inferior a doscientos metros por periodo de diez años en el caso de una de ellas y de cinco años en el caso del resto.

De la misma manera, tendrá que indemnizar a las víctimas por importe de 11.025 euros en el caso de una de ellas, de 8.728 en otro de los casos, 5.452 a otra de las víctimas, 4.361 en el caso de otra de ellas y de 2.177 a las restantes.

Se considera como hechos probados que desde 2017 y hasta 2022 este hombre fue miembro de la junta directiva y secretario de un club de fútbol y, además, era el monitor contratado por dicho club como entrenador del mismo en diversas categorías y entre ellas la infantil y juvenil de fútbol femenino.

Indica que durante el mismo periodo el procesado tenía vinculación laboral con la Universidad de Huelva en su condición de personal laboral fijo desde el 1993 con la categoría de Técnico Especialista adscrito al Servicio de Actividades Físicas y Deportivas "disponiendo de la correspondiente autorización inherente a sus funciones para acceder a su despacho, a un almacén de material deportivo y una sala de enfermería".

De este modo, en el periodo indicado, "aprovechándose de la autoridad y la superioridad que le confería el hecho de ser el entrenador de mismas" el procesado "accedía de forma cotidiana a vestuarios y duchas de las menores a las que de forma habitual propinaba cachetazos en el culo, cosquillas y abrazos y a las que hacía frecuentes comentarios sobre su aspecto físico, actuando con ánimo libidinoso y sin el consentimiento de las menores".

Así, a muchas de las menores les realizó "tocamientos en zonas íntimas" o les daba besos "no consentidos en la boca" y les realizaba masajes con diferentes excusas de curar lesiones, así como les regalaba ropa interior y les obligaba a cambiarse delante de él. Además, a algunas las acosaba telefónicamente tanto por llamada como por mensajes.

Como consecuencia de estos hechos varias de las menores han sufrido "deterioro" en "la práctica totalidad de las áreas de su vida" y algunas han tenido que hacer terapia.

La Policía Nacional practicó el 11 de enero de 2023 un registro el despacho usado por el acusado tras ser presentada la primera denuncia por parte de una de las menores. En el registro se intervinieron varias bragas --algunas de las víctimas--, cuchillas de afeitar y cajas con prendas de ropa interior de mujer sin usar, entre otros efectos.

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sira Rego carga contra Ayuso, "amiga de genocidas", por prohibir símbolos de apoyo a Palestina en los colegios

Sira Rego carga contra Ayuso,

Irene Montero visita a los refugiados palestinos en Jordania y Líbano

Irene Montero visita a los

La OTAN concretará el viernes la aportación española a la 'Operación Centinela Oriental' contra Rusia, según Robles

La OTAN concretará el viernes

Albares asegura que el embargo de armas a Israel es "cuestión de días" y reclama "llamar a las cosas por su nombre"

Albares asegura que el embargo

Podemos denuncia por prevaricación al Ministerio de Economía al acusarle de no cesar el comercio de armas con Israel

Podemos denuncia por prevaricación al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenados a ocho y seis

Condenados a ocho y seis años de prisión dos fundadores de Arbistar: así estafaron 200 millones de euros a 32.000 inversores de criptomonedas

Un abogado recomienda no ejercer este derecho en un juicio penal: “Probablemente vas a empeorar la defensa”

PLD Space consigue un contrato para desarrollar un nuevo sistema de navegación de cohetes de la ESA

Feijóo acusa a Sánchez de usar las muertes en Gaza como “cortina de humo” para tapar los escándalos: “No defiende ninguna causa de honor”

Este fue el reto de un jefe en una empresa de Estados Unidos: pidió ubicar España en el mapa y desató una ola de despidos

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Esto es lo que pagará la Seguridad Social si te conceden una incapacidad permanente total: “Todo sale de un cálculo”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”