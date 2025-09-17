Espana agencias

Almeida condena lo "obsceno e inhumano" del Gobierno del "oportunismo": "Yo no voy a jugar con el sufrimiento gazatí"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado todo lo "obsceno e inhumano" de un Gobierno presidido por Pedro Sánchez y que se guía por el "oportunismo" en torno a Palestina, para asegurar que él no va "a jugar con el sufrimiento del pueblo gazatí".

Desde la presentación del sistema de balizas de los túneles de la M-30, el regidor ha reiterado que para Sánchez la situación en Gaza es "una oportunidad política", un Ejecutivo que "está transmitiendo incluso su alegría por cómo han sido capaces de generar este debate, que es una oportunidad para ellos para tomar la iniciativa" al considerar que es una vía para "arrinconar al PP" orillando que de lo que se trata es de "un drama humanitario brutal".

"Que alguien de verdad quiera enfocar este tema en función de su ganancia política a mí me parece que es la mejor prueba de que a él el 'genocidio' le importa bastante poco. Aquí no hay una preocupación sincera por lo que está pasando en Gaza y por si hay un genocidio, aquí lo que hay es una preocupación real por la situación política interna que tiene uno", ha argumentado el primer edil.

SIN RASTRO EN EL CONSEJO DE MINISTROS 10 DÍAS DESPUÉS

"Están tan interesados que diez días después de anunciar una declaración institucional con un embargo de armas a Israel han sido incapaces de aprobarlo después de dos consejos de ministros, así que yo no voy a responder ya a más preguntas, ni voy a entrar ya en el debate que quiere entrar Pedro Sánchez, me niego a hacerlo, no voy a entrar en su juego", ha manifestado Almeida.

Lo hace un día después de que una comisión de investigación de la ONU haya concluido que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza, después de examinar los abusos perpetrados en el marco de la ofensiva militar que comenzó en octubre de 2023 y que sigue abierta a día de hoy.

"Yo, a diferencia de Pedro Sánchez, no voy a jugar con el sufrimiento del pueblo gazatí", ha remarcado, después de desear "que acabe aquello cuanto antes, que se llegue a la paz, que puedan los gazatís tener la vida que tienen que tener" porque siente "infinitamente las víctimas civiles inocentes que hay en Gaza".

La diferencia, en palabras de Almeida, es que él lo dice "desde la convicción y Pedro Sánchez desde el oportunismo". "Y aquí ya no es una cuestión de si es un genocidio o no. Aquí es una cuestión de por qué se transforma lo que está pasando en Gaza, el drama que está sucediendo en Gaza, la muerte de miles de civiles inocentes que está pasando en Gaza, en una forma de recuperar la iniciativa política en España. Y eso es obsceno", ha condenado.

Almeida, además, ha considerado que la intervención en el Congreso del líder de su partido Alberto Núñez Feijóo, ha estado marcada por "las palabras adecuadas" después de que haya instado a parar la "masacre de civiles en Gaza" y apostillando que "los civiles palestinos no son terroristas". "Quien está bombardeando Gaza es el Gobierno de Israel, no el pueblo de Israel, al que usted ha condenado", ha lanzado a Sánchez.

EuropaPress

