Espana agencias

Vox acusa al PP de "copiarles, no saber defender sus principios, dar bandazos y obedecer solo a las encuestas"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha acusado este martes al PP de "copiar" a su formación, "no saber defender sus principios, dar bandazos y solo obedecer a lo que dicen las encuestas".

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria se ha referido al acto del domingo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Ciudad Real para presentar medidas para proteger al campo, una de las banderas de Vox. Además, ha mencionado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, avisó el lunes de que "lo peor de Pedro Sánchez está por llegar", una advertencia que Vox hace desde hace tiempo.

"Ahora andan copiando a Vox, el otro día Feijóo con el campo, pero, ¿quién ha impulsado la Agenda Verde, la Agenda 2030, quién iba con el pin de la Agenda 2030 a todos los eventos de la Cumbre del Clima?", se ha preguntado Rodríguez de Millán. "El PP tiene muchos asesores como para andar copiando a Vox", ha agregado en referencia a Almeida.

"LA NADA"

En esta línea, ha asegurado que el PP "es la nada". "Si por el PP fuera, seguiríamos 20 años más, el plan del PSOE es perpetuarse y el del PP turnarse, necesitan al PSOE para turnarse", ha continuado, y ha advertido de que "el movimiento se demuestra andando", pero "todo el mundo conoce la trayectoria de unos y otros".

"El PP no ha sabido defender sus principios fundacionales, da bandazos y sólo obedece a lo que dicen las encuestas", ha cargado. "Si la alternativa (al Gobierno de Pedro Sánchez) se frustra, será por el PP", ha avisado. El líder de Vox, Santiago Abascal, ya anticipó el domingo un pacto de gobierno PP-PSOE para dejar fuera a su formación de un hipotético ejecutivo de coalición con los 'populares'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Compromís urge a activar la comisión de la dana en el Congreso, pero Ibañéz prioriza que vaya Mazón a Sánchez

Compromís urge a activar la

Vox contradice a la ONU, que ha concluido que Israel comete un "genocidio" en Gaza: "Es una guerra por un territorio"

Vox contradice a la ONU,

El Congreso dará la próxima semana un paso más para constituir el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria

El Congreso dará la próxima

España y otros 15 países con ciudadanos en la flotilla a Gaza advierten a Israel contra ataques o detenciones ilegales

España y otros 15 países

Sumar dirigirá por primera vez en la legislatura una pregunta a un ministro del PSOE en el Pleno del Congreso

Sumar dirigirá por primera vez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francia desarrolla una nueva versión

Francia desarrolla una nueva versión de su misil nuclear M51: mejorará su alcance y precisión para equipar los submarinos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Esto es lo más importante de la nómina y no le echas ni cuenta”

Anticorrupción se opone a la libertad de Santos Cerdán y tilda su petición de “consideraciones políticas y abiertamente especulativas”

Javier Pérez, experto en comunicación no verbal, explica cuál es “uno de los gestos en los que debes fijarte para detectar incomodidad”

Comienza la operación militar que reforzará Canarias: buques, cazas y helicópteros desplegados en el Atlántico

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Así se calcula la indemnización por despido en un fijo discontinuo, según un abogado: “Hay mucha confusión”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El polémico requisito de Flandes para los alquileres sociales: “Es principalmente en su propio interés”

DEPORTES

Carlos de Andrés (TVE) dice

Carlos de Andrés (TVE) dice que La Vuelta ha sido “como el chiste del torero”: “La UCI ha perdido el control del ciclismo, toma medidas que me dan vergüenza”

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”