Sumar anuncia que demandará a las aerolíneas por subir precios durante la ola de incendios

Santiago de Compostela, 16 sep (EFECOM).- El diputado Manuel Lago, perteneciente al grupo plurinacional de Sumar, ha anunciado que su partido demandará a las aerolíneas que encarecieron los billetes durante la ola de incendios del pasado mes de agosto que obligó a cortar el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid durante varios días.

Lago ha efectuado este anuncio durante el debate este martes de una moción en el pleno del Congreso acerca de la situación del transporte ferroviario en Galicia, en cuya intervención ha lamentado la "indefensión" de la ciudadanía gallega ante este tipo de prácticas.

Por este motivo, ha juzgado pertinente denunciar a empresas como Ryanair, Vueling, Easyjet o Iberia, a las que ha citado expresamente, ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

A esta entidad prevé reclamarle Sumar que se haga una investigación sobre lo acontecido de la que puedan derivarse, según el diputado, "sanciones" y "una regulación urgente para frenar estos abusos y proteger a la ciudadanía".

Los vuelos a Madrid desde Galicia llegaron a alcanzar los quinientos euros de coste durante los días de agosto en que el tráfico ferroviario estuvo cortado con motivo de la ola de incendios que quemó más de 120.000 hectáreas, la mayoría de ellas en la provincia de Ourense, por donde pasan las líneas de alta velocidad con rumbo a la capital del Estado.

La circulación por carretera en varias de las zonas afectadas también se vio alterada con cortes intermitentes en la nacional N-525 y la autovía A-52. EFECOM