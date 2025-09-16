Espana agencias

Sumar anuncia que demandará a las aerolíneas por subir precios durante la ola de incendios

Por Newsroom Infobae

Guardar

Santiago de Compostela, 16 sep (EFECOM).- El diputado Manuel Lago, perteneciente al grupo plurinacional de Sumar, ha anunciado que su partido demandará a las aerolíneas que encarecieron los billetes durante la ola de incendios del pasado mes de agosto que obligó a cortar el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid durante varios días.

Lago ha efectuado este anuncio durante el debate este martes de una moción en el pleno del Congreso acerca de la situación del transporte ferroviario en Galicia, en cuya intervención ha lamentado la "indefensión" de la ciudadanía gallega ante este tipo de prácticas.

Por este motivo, ha juzgado pertinente denunciar a empresas como Ryanair, Vueling, Easyjet o Iberia, a las que ha citado expresamente, ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

A esta entidad prevé reclamarle Sumar que se haga una investigación sobre lo acontecido de la que puedan derivarse, según el diputado, "sanciones" y "una regulación urgente para frenar estos abusos y proteger a la ciudadanía".

Los vuelos a Madrid desde Galicia llegaron a alcanzar los quinientos euros de coste durante los días de agosto en que el tráfico ferroviario estuvo cortado con motivo de la ola de incendios que quemó más de 120.000 hectáreas, la mayoría de ellas en la provincia de Ourense, por donde pasan las líneas de alta velocidad con rumbo a la capital del Estado.

La circulación por carretera en varias de las zonas afectadas también se vio alterada con cortes intermitentes en la nacional N-525 y la autovía A-52. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Dos detenidos en las protestas propalestinas de La Vuelta, en una jornada que la Delegación describe "sin incidentes"

Dos detenidos en las protestas

PP, Vox y Junts propinan una nueva derrota al Gobierno al tumbar la ley de Sumar para crear una Oficina Anticorrupción

PP, Vox y Junts propinan

Sánchez aborda con Costa que la UE actúe "de manera coherente" defendiendo "el derecho internacional" en Ucrania y Gaza

Sánchez aborda con Costa que

El sindicato policial SUP acusa a Sánchez de "alimentar la protesta" contra la Vuelta

El sindicato policial SUP acusa

Almeida exige a Sánchez y Marlaska condenar los "actos violentos", un "odio" que cree alentado por la izquierda

Almeida exige a Sánchez y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP asume el discurso

El PP asume el discurso de Vox y vota a favor de impedir la regularización de migrantes

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Ni el silencio ni la falta de contacto son excusa para no pagar la pensión de alimentos: la Justicia rechaza que un padre deje de abonarla pese a tener 50 mensajes en visto de su hija

España completa la desvinculación tecnológica militar con Israel tras cancelar contratos por casi 1.000 millones de euros

Elecciones en Castilla y León: qué día se celebrarán y qué ocurre si Pedro Sánchez adelanta los comicios nacionales

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal Médico no es el que decide tu incapacidad”

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar, según un abogado: “La mayoría de las veces esto no se hace”

¿Una deuda del banco puede prescribir? Una abogada responde

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”