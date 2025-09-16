Sumar acusa al PP de entrar en una "espiral de crueldad" y le avisa que negar el genocidio en Gaza le pasará factura

Sumar y sus partidos aliados han acusado al PP de entrar en una espiral de "crueldad y mentiras" pese a que la ONU ha calificado de genocidio la situación en Gaza, augurando que su postura de negar esa calificación les pasará factura.

"No saldrán políticamente indemnes de esta apuesta de complicidad con Israel. La sociedad española no olvidará su apoyo al gobierno criminal", ha proclamado la portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Asimismo ha avisado, en clara referencia a PP y Vox, que ni la sociedad, ni el Gobierno ni el Congreso se van a dejar amedrentar por el Ejecutivo hebreo dirigido por Benjamin Netanyahu, ni tampoco por "quienes ejercen de sus voceros y cómplices aquí en España", en su plan de aplicar medidas de presión contra Israel.

Mientras, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, también se ha referido a este asunto en las redes sociales para alertar de que "habrá quien insinúe que la ONU es una organización terrorista".

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha reclamado a Feijóo que "escuche bien" el criterio de la ONU, que califica la situación en Gaza de un "genocidio" con el "asesinato" de 65.000 personas. Ante ello, ha loado que la sociedad está empujando a ser más valiente, como revelan las protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista a España.

Luego, ha confrontado esa solidaridad de la sociedad civil con la "propaganda nazi" de Israel que, a su juicio, ha jaleado tanto Feijóo como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

COMPROMÍS SOBRE AYUSO Y FEIJÓO: SON UNOS "MISERABLES"

"Parece que (Isabel Díaz) Ayuso y (Alberto Núñez) Feijóo se chotean y echan leña al fuego de una situación que ya es muy muy grave. Son unos miserables", ha aseverado la otra diputada de la formación valenciana en el Grupo Mixto, Águeda Micó.

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de los Comunes, Aina Vidal, ha comentado que la también relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, ya ha emitido varios estudios que demuestran el genocidio.

"Yo me pregunto hasta qué nivel y hasta qué cifra (de víctimas) van a permitir algunos sin aceptar siquiera que lo que está sucediendo en Palestina y en Gaza concretamente es un genocidio", ha lanzado.

También ha defendido como otros miembros de Sumar que las movilizaciones en la Vuelta fueron un ejemplo y se dieron de forma pacífica. Así, ha recriminado que Vox diga en relación a estas protestas que el Gobierno necesita de violencia, algo sorprendente teniendo en cuenta que ellos son los portavoces de la violencia, del caos y de la destrucción", que siguen sin reconocer el genocidio en Gaza ni la violencia machista.

Respecto a las protestas propalestinas durante La Vuelta, Micó ha exigido explicaciones al Gobierno sobre las cargas policiales y ha avanzado que quiere ver el parte de lesiones de los 22 policías "supuestamente lesionados" en Madrid y saber si van a "tener bajas o no". Y es que, ha subrayado, aunque en toda manifestación puede haber un "reducto de violencia" las protestas del pasado domingo se desarrollaron de manera "totalmente pacífica".

MÁS MADRID PIDE ROMPER TODO ACUERDO TECNOLÓGICO CON ISRAEL

A su vez, la diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha mostrado su deseo de que, el PP, "por fin llame ya genocidio" a lo que está sucediendo en Gaza tras lo dictaminado por la ONU.

También ha aprovechado para presentar una iniciativa parlamentaria en la que Más Madrid plantea el fin de todo tipo de acuerdo en materia tecnológica y de ciberseguridad con Israel. La diputada ha subrayado que el actual genocidio no podría estar haciéndose sin la tecnología de precisión israelí.

"El algoritmo entrena con la sociedad civil palestina y no distingue entre una persona adulta o una menor", ha denunciado, incidiendo en que el "aislamiento tecnológico es crucial", en que empresas de este país no debe colaborar con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y ha de publicarse el listado de empresas "cómplices" con el genocidio e impedir su contratación pública.