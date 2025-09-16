Espana agencias

Sánchez aborda con Costa que la UE actúe "de manera coherente" defendiendo "el derecho internacional" en Ucrania y Gaza

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este martes en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el marco de la gira de capitales europeas que este último está realizando para conocer las prioridades de los distintos líderes de la Unión Europea para los próximos meses.

Ambos han analizado la agenda política, económica, internacional y social para los próximos meses y han intercambiado perspectivas sobre los asuntos más importantes, según ha informado Moncloa en un comunicado.

El presidente del Gobierno ha subrayado la necesidad de que la Unión Europea actúe "de manera coherente, defendiendo el derecho internacional en Ucrania y en Gaza, siendo capaz de convertir en acciones nuestros valores compartidos".

También le ha transmitido la importancia de actuar en los temas sociales que "más preocupan a los ciudadanos", según el Gobierno, como es el acceso a la vivienda.

Frente al récord de incendios sufrido en el sur de Europa de Europa este verano, Sánchez ha subrayado que es "urgente" avanzar de forma decidida "en la agenda verde y de invertir juntos en seguridad climática".

Finalmente, han abordado la necesidad una Europa "abierta y próspera", capaz de alcanzar acuerdos comerciales, como es el caso de Mercosur, "aprovechando las oportunidades en beneficio de las empresas y ciudadanos europeos".

