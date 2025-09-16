PNV aboga por un aislamiento "pacífico" a Israel ante "el genocidio" palestino pero rechaza la violencia en protestas

La secretaria del EBB del PNV, Maitane Ipiñazar, ha afirmado que "es evidente" que el Gobierno de Israel está cometiendo "un genocidio" en Palestina y, por ello, ha abogado por un aislamiento "pacífico" a Israel, como se hizo con Rusia ante la invansión a Ucrania, aunque ha rechazado "el uso de la violencia en las protestas" contra "la represión" a los palestinos por el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ipiñazar ha afirmado es "perfectamente entendible" que haya protestas porque "se está viendo en directo" la violación de los derechos humanos, con "asesinatos" de mujeres, niños y niñas en Palestina. "Es un verdadero genocidio", ha aseverado.

La dirigente jeltzale ha asegurado que vive lo que ocurre en Palestina "de una manera muy personal" porque vio "en primera persona lo que está ocurriendo allí" cuando estuvo, como parlamentaria vasca, en Cisjordania en septiembre de 2022. "Pude ver de primera mano la represión que vive el pueblo palestino", ha indicado.

A su juicio, "todo el mundo está de acuerdo en que es un genocidio", pero ha apuntado que "no se puede compartir el uso de la violencia en este tipo de protestas". "Es un verdadero genocidio, con lo cual entendemos las protestas, pero no podemos defender el uso de la violencia", ha reiterado.

EXCLUSIÓN EN COMPETICIONES INTERNACIONALES

En todo caso, se ha mostrado favorable a que se excluya a Israel de las competiciones internacionales y a que se la aísle de forma "pacífica", para recordar "las sanciones o los impedimentos que se le pusieron en su día a Rusia cuando ocurrió la invasión a Ucrania". "No es comprensible que no ocurra lo mismo en este caso con Israel.

Yo creo que, en el caso de la Vuelta, si desde el principio no se hubiera aceptado la participación de Israel, evidentemente todo lo que ha ocurrido no hubiera ocurrido. Esa es mi opinión. Y yo creo que esto desde el principio se podía haber atajado", ha subrayado.

La secretaria del EBB del PNV ha afirmado que se debe denunciar "el genocidio y "es hora de que la comunidad internacional actúe". En esta línea, ha señalado que su partido vio "con buenos ojos" las propuestas anunciadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como la suspensión del Acuerdo de Asociación Comercial entre la Unión Europea e Israel, aunque "lleguen tarde".

"En Europa no hay una voz única, pero poco a poco distintas sensibilidades ya se están uniendo, porque la situación es insostenible y Netanyahu la semana pasada ya advirtió que todo el mundo dejase la ciudad de Gaza porque iba a arrasarla, y eso parece que se pasa por alto y que nadie hace nada", ha remarcado.

"UNA BARBARIDAD"

Para Ipiñazar, se trata de "una barbaridad" porque "está desplazando a un pueblo entero de manera forzosa, atacándole porque, al mismo tiempo que les dice que tienen que huir, está atacando los edificios que todavía siguen ocupados".

"Responder ante eso como sociedad, me parece sano, porque denota que algo de humanidad todavía nos queda, pero bueno, pues siempre consideramos que debe hacerse desde el respeto", ha concluido.