Piden 7 años de cárcel para un hombre por distribuir más de 180.000 archivos de explotación sexual infantil

La Fiscalía de Área de Gijón solicita 7 años de prisión, entre otras penas y medidas, para un acusado de distribuir por Internet más de 180.00 archivos de explotación sexual infantil desde su domicilio de Gijón en el verano de 2022. La vista oral está señalada para este miércoles, 17 de septiembre, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 12.00 horas, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, nacido en 1949, en los meses de julio y agosto de 2022, distribuyó un total de 184.508 archivos de explotación sexual infantil desde su domicilio de Gijón. Fue descubierto en el marco de una investigación policial desarrollada por la Brigada de Ciberdelincuencia. Los archivos contenían imágenes y vídeos explícitos de menores de corta edad, algunos de ellos con la cara cubierta por máscaras, manteniendo relaciones sexuales con adultos.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de distribución de pornografía infantil del artículo 189.1b) y 2b) del Código Penal. Y solicita que se condene al acusado a 7 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; libertad vigilada durante 6 años; inhabilitación especial para el desempeño de cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleven un contacto regular y directo con menores de edad durante un tiempo superior en 5 años al de la duración de la pena de prisión que se imponga al acusado en caso de condena; e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante 5 años.

