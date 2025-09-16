Espana agencias

Maíllo (IU) cree que el empeño de Podemos en derribar al Gobierno es el principal escollo para la unidad de la izquierda

Por Newsroom Infobae

Guardar

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha señalado que el principal escollo para que se materialice la unidad de la izquierda es la estrategia de Podemos por querer "derribar" al Gobierno, y ha advertido de que aunque hay posiciones que no comparte con el PSOE, "lo que viene en frente es muy gordo" para "frivolizar" con derrocar al Ejecutivo.

Preguntado en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, sobre qué impide que la izquierda confluya en una misma candidatura de unidad, Maíllo ha señalado que "ahora mismo Podemos es quien establece lo que separa" a las formaciones de izquierda, ya que Sumar "no va a contribuir a derribar a este Gobierno".

"Estamos viéndolo en sus declaraciones y en sus actitudes y yo creo que eso evidentemente es una de las grandes diferencias al respecto. Izquierda Unida no va a jugar al derribar al Gobierno, Izquierda Unida va a ser crítico, con posiciones que no compartimos", ha explicado el dirigente de IU.

Ha puesto como ejemplo el debate por la compra de balas a Israel en el que, tras las críticas del socio minoritario del Gobierno de coalición, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "tuvo que rectificar", o con la exigencia para romper relaciones con Israel. "Vamos a seguir reivindicándolo, pero eso no nos hace perder la perspectiva de lo que nos estamos jugando hoy", ha añadido.

Maíllo ha advertido de que "lo que viene enfrente es muy gordo" como para estar frivolizando y para que "también desde una supuesta izquierda se ayude de manera activa a derribar al gobierno", porque si gobiernan PP y Vox van a "arrasar con todos los derechos conquistados".

"Así que podemos obviar el elefante a la habitación, pero tampoco podemos ser ingenuos y que en el lenguaje político se nos tome por tontos", ha concluido el coordinador federal de Izquierda Unida.

DAR UN PASO AL LADO

Maíllo ha reiterado que en la izquierda "hay demasiadas mochilas cargadas" de "un ciclo que ha sido demasiado largo", de "gente que lleva mucho tiempo", y que si se antepone "el bien común" y se hace "un ejercicio de honestidad política", los ciudadanos podrían "reconectar con un proyecto de esperanza democrática".

El coordinador de IU ha apelado a buscar fórmulas que "permitan garantizar la expresión política con acuerdos democráticos, con primarias, y con la participación masiva de gente". Aunque para eso, en su opinión, no se pueden anteponer "intereses de carácter personal y aspiraciones de carreras políticas" al bien común.

El escenario contrario es uno "de recortes, retirada de derechos conquistados, de pérdida de capacidad de vivir mejor para la mayoría social trabajadora", algo a lo que Izquierda Unida "no está dispuesta a asumir", sino que "va a empujar" para alcanzar un acuerdo.

"Y si algunos sobramos, pues damos un paso al lado que no pasa nada, nadie es imprescindible", ha afirmado, compartiendo que es "consciente" que de que "no todo el mundo está asumiendo ese reto" pero que es necesario mostrar a la sociedad española que la izquierda está "en lo que tiene que estar, que es en un proyecto histórico que construya la esperanza y no en ambiciones personales que pueden destruirla".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Compromís urge a activar la comisión de la dana en el Congreso, pero Ibañéz prioriza que vaya Mazón a Sánchez

Compromís urge a activar la

Vox contradice a la ONU, que ha concluido que Israel comete un "genocidio" en Gaza: "Es una guerra por un territorio"

Vox contradice a la ONU,

El Congreso dará la próxima semana un paso más para constituir el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria

El Congreso dará la próxima

Vox acusa al PP de "copiarles, no saber defender sus principios, dar bandazos y obedecer solo a las encuestas"

Vox acusa al PP de

España y otros 15 países con ciudadanos en la flotilla a Gaza advierten a Israel contra ataques o detenciones ilegales

España y otros 15 países
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francia desarrolla una nueva versión

Francia desarrolla una nueva versión de su misil nuclear M51: mejorará su alcance y precisión para equipar los submarinos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Esto es lo más importante de la nómina y no le echas ni cuenta”

Anticorrupción se opone a la libertad de Santos Cerdán y tilda su petición de “consideraciones políticas y abiertamente especulativas”

Javier Pérez, experto en comunicación no verbal, explica cuál es “uno de los gestos en los que debes fijarte para detectar incomodidad”

Comienza la operación militar que reforzará Canarias: buques, cazas y helicópteros desplegados en el Atlántico

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Así se calcula la indemnización por despido en un fijo discontinuo, según un abogado: “Hay mucha confusión”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El polémico requisito de Flandes para los alquileres sociales: “Es principalmente en su propio interés”

DEPORTES

Carlos de Andrés (TVE) dice

Carlos de Andrés (TVE) dice que La Vuelta ha sido “como el chiste del torero”: “La UCI ha perdido el control del ciclismo, toma medidas que me dan vergüenza”

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”