La madre del feto hallado en un congelador en Alberche (Toledo) y su pareja, en prisión por presunto asesinato

La madre del feto que fue hallado en el interior de un congelador en una vivienda de la localidad toledana de Alberche del Caudillo ya está en prisión, junto a su pareja, después de que se les haya acusado de manera provisional de un presunto delito de asesinato.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que han indicado que la mujer, junto con su pareja, pasaron a disposición judicial el viernes, 12 de septiembre, en el Tribunal de Instancia-Sección Penal n° 5 de Talavera de la Reina (antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5), en funciones de guardia.

Tras tomarles declaración, el titular del juzgado decretó para ambos prisión provisional comunicada y sin fianza, por un presunto delito de asesinato.

Según dichas fuentes, se trata de una imputación que es provisional, y que se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial. El procedimiento continúa instruyéndose en sede judicial.

Los hechos se conocieron el pasado martes, cuando la madre de la presunta autora contactó con los servicios sociales para informar de lo que había ocurrido y estos alertaron a la Guardia Civil.

Desde el Gobierno regional, la consejera de Bienestar Social, aseguró que los Servicios Sociales estaban a la espera de que el bebé naciese para poder actuar de "manera inmediata".

"Pero las circunstancias se han dado de otra manera. No ha acudido a un centro sanitario que es donde podríamos detectar el nacimiento del bebé y, por tanto, el desenlace ha sido el que ha sido", precisaba.

Por su parte, la consejera Portavoz, Esther Padilla, indicó que la madre se encuentra en una situación de riesgo, debido a sus adicciones y, por ello, estaba siendo atendida.

Explicó que tres de los cuatro hijos que ya tiene esta mujer tienen medidas de protección y están con sus familias paternas, y el más pequeño está bajo tutela de la Junta de Comunidades y en proceso de adopción.

