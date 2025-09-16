La fragata 'Reina Sofía' vigila a un submarino y un buque rusos que transitaban por aguas de interés español

La fragata 'Reina Sofía' ha hecho seguimiento a un submarino y a un buque auxiliar rusos que transitaban por aguas de interés español, según ha informado este martes el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

En un comunicado, el EMAD puntualiza que se trataba del submarino 'Novorossiysk' y el buque auxiliar 'Yakov Grebelsky', pero no especifica cuándo ni dónde se produjo el seguimiento. Al finalizar su labor, la fragata atracó en el puerto de Melilla.

El trabajo de la 'Reina Sofía' se enmarca en la activación 'Sinergia 25', en la que el Mando Operativo Marítimo (MOM) ha reforzado la vigilancia en aguas del Estrecho, el mar Mediterráneo y el archipiélago canario.

Las operaciones se monitorizan desde el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM), ubicado en Cartagena, que vigila las operaciones que ejecutan unidades de los tres ejércitos para garantizar la seguridad.