Espana agencias

La Fiscalía se opone a sacar a Cerdán de prisión al considerar que el riesgo de destruir y manipular pruebas persiste

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la salida del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán de prisión provisional al considerar que el riesgo de destrucción y manipulación de pruebas persiste por su presunto papel principal en la trama de amaño de obras que se investiga en el 'caso Koldo'.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, apunta a "la gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal", así como al "papel director de Santos Cerdán en ella".

Señala además al "inicial estado de la investigación en lo referente a él, con diligencias probatorias avanzadas pero que todavía no han sido practicadas".

También se refiere a "la posibilidad de continuar relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas, todavía pendientes de identificar y, por ende, la capacidad que Santos Cerdán aún tiene para alterar y ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados en un procedimiento de gran complejidad determinan la necesidad de mantener todavía la prisión provisional".

El fiscal aprovecha asimismo para reprocharle las "conjeturas" y las "impertinentes consideraciones políticas" plasmadas en los escritos de la defensa, que aducen que es víctima de una persecución política.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PNV aboga por un aislamiento "pacífico" a Israel ante "el genocidio" palestino pero rechaza la violencia en protestas

PNV aboga por un aislamiento

La madre del feto hallado en un congelador en Alberche (Toledo) y su pareja, en prisión por presunto asesinato

La madre del feto hallado

El fiscal general cubre los 150.000 euros de fianza con parte de su patrimonio

El fiscal general cubre los

Govern balear y PSIB se acusan mutuamente de "alimentar el fascismo" por la atención a menores migrantes

Govern balear y PSIB se

IU pedirá a Sumar ausentarse del próximo Consejo de Ministros si no se aprueba el embargo de armas a Israel

IU pedirá a Sumar ausentarse
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comienza la operación militar que

Comienza la operación militar que reforzará Canarias: buques, cazas y helicópteros desplegados en el Atlántico

Pere Aragonès renuncia a su sueldo de expresidente para dirigir la cadena de hoteles de su padre: “No quería ser ninguna cuota”

Un padre solo tendrá que pagar la pensión alimenticia durante tres años para no crear una situación de dependencia en su hijo mayor de edad

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”

El componente clave del futuro avión de combate europeo completa una nueva campaña de vuelo: el programa NGWS se prepara para su prueba final

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El polémico requisito de Flandes para los alquileres sociales: “Es principalmente en su propio interés”

El precio de la gasolina este 16 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

La locomotora económica de Europa acelera: España seguirá liderando el crecimiento en la UE con unas previsiones al alza

DEPORTES

Los errores que no debes

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”