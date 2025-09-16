Espana agencias

La energética lusa EDP produce la primera molécula de hidrógeno del grupo en Europa

Lisboa, 16 sep (EFECOM).- La energética lusa EDP informó este martes que produjo la primera molécula de hidrógeno del grupo en Europa y la inyectó a una turbina a gas en ambiente industrial real.

La entidad explicó en un comunicado que esta iniciativa se realizó en la central termoeléctrica de ciclo combinado del Ribatejo (región de Lisboa e inaugurada en 2004), y que el objetivo era "validar la aplicación práctica de la combinación de hidrógeno y gas natural en contexto de operación, algo todavía poco explorado en el sector".

Este logro se desarrolló en el marco del proyecto europeo FLEXnCONFU, financiado por los fondos comunitarios de Horizon 2020, añadió EDP, que precisó que está desarrollado por un consorcio internacional con empresas de 10 países europeos, como España, Portugal, Francia, Italia y Alemania.

Este proyecto comenzó en abril de 2020 y pasó por varias etapas de desarrollo que implicaron testes en laboratorios de Reino Unido e Italia.

EDP precisó que el proyecto piloto, que implica el uso de un electrolizador para generar moléculas de hidrógeno, estará operativo a principios de 2026, y que los resultados servirán para el análisis de futuras investigaciones del grupo en este sector. EFE

