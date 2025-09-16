La Abogacía Española defiende ante la Comisión de Venecia la necesidad de que el órgano tenga vocales en el CGPJ

El Consejo General de la Abogacía Española ha trasladado a la Comisión de Venecia la necesidad de que el órgano esté representado mediante vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el marco de la visita que los emisarios del Consejo de Europa están realizando a España de cara a emitir su dictamen sobre las propuestas elaboradas por el CGPJ para reformar el proceso de selección de los doce vocales judiciales.

Según ha informado la Abogacía, su secretaria general, Encarna Orduna, ha recibido este martes a los miembros de la delegación de la Comisión de Venecia que han viajado a España para realizar una visita de dos días que comenzó el lunes, con miras a publicar el próximo octubre su dictamen sobre las propuestas antagónicas firmadas por los bloques conservador y progresista del CGPJ, empatados con diez vocales cada uno.

Cabe recordar que los vocales conservadores abogaron por un modelo donde 'los jueces elijan a los jueces', eliminando con ello la actual intervención parlamentaria; mientras que sus colegas progresistas recomendaron mantenerla, aunque dando mayor participación a la carrera judicial.

La Abogacía, por su parte, ha trasladado a la Comisión de Venecia "la enorme relevancia de que el futuro CGPJ, que nacerá del cambio de modelo de elección de sus vocales, cuente de forma obligatoria entre sus miembros con representantes de la abogacía".

"Además de un mandato legal contemplado en las actuales leyes, la presencia de la abogacía en este poder del Estado refuerza su independencia de la política y contribuye a generar un órgano más plural, enfocado siempre al servicio a la sociedad", ha dicho Orduna.

La Abogacía ha resaltado que "apuesta por un Poder Judicial despolitizado que respete el mandato constitucional que alude a la obligatoria presencia de letrados en ejercicio".