Govern balear y PSIB se acusan mutuamente de "alimentar el fascismo" por la atención a menores migrantes

El Govern y el Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB) se han acusado este martes de "alimentar el fascismo" en relación a la acogida de menores migrantes.

Ha sido en un momento de tensión durante el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno de este martes, después de que la diputada del PSIB Teresa Suárez haya acusado al Ejecutivo autonómico de "racista y antidemocrático" por "boicotear" y no acudir a la conferencia sectorial de infancia y juventud de julio y de renunciar a seis millones de euros para la atención a los menores.

La consellera, por su parte, ha justificado la ausencia para actuar "frente al rodillo" del Gobierno central y ha asegurado que no se han perdido seis millones de euros. Según ha apuntado, se acordó el reparto de dos millones para los menores ya acogidos y ha aprovechado para trasladar una pregunta a la socialista. "¿Le parece suficiente"?, ha interpelado la consellera.

La socialista, por su parte ha acusado al Govern de "alimentar el monstruo del fascismo", lo que le pasará factura en 2027. Estarellas ha respondido con la misma acusación de alimentar el fascismo y ha reprochado al PSIB que su única postura conocida es la de "defender a ultranza a Pedro Sánchez".

"Esto no va de acoger a 49 niños", ha concluido la consellera, que ha revelado que anoche el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, le trasladó que el Gobierno central ha comunicado que Mallorca tendrá que acoger 20 menores más.