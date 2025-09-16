Espana agencias

Fiscalía dice que el pacto de 'la manada de Castelldefels' (Barcelona) protege a las víctimas

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Fiscalía ha manifestado tras conocerse la sentencia de conformidad que condena a penas de entre 8 años y 5 meses y 3 años y 11 meses de prisión a los 5 acusados de la 'manada de Castelldefels' (Barcelona) que a la hora de alcanzarse un acuerdo entre las partes "ha pesado mucho la necesidad de proteger a las víctimas, así como su voluntad de no ser revictimizadas".

Así lo ha manifestado en un comunicado este martes, después de conocerse que las partes han llegado a un acuerdo que ha supuesto una rebaja sustancial de las penas prisión para los acusados, que finalmente han quedado muy por debajo de las que inicialmente pedía para ellos la Fiscalía, que oscilaban entre los 28 y los 53 años.

También se ha tenido en consideración el riesgo de una eventual suspensión del juicio, "tras haber constatado que una de las víctimas está sufriendo una crisis postraumática que hacía inviable su presencia en el juicio", así como las consecuencias que su celebración habría provocado en la salud emocional de las mujeres.

El ministerio público ha recordado que los procesados han reconocido los hechos, han pedido perdón a las víctimas y mostrado arrepentimiento, y han consignado la totalidad de las indemnizaciones pactadas.

"La Fiscalía no sólo tiene por misión el ejercicio de la acusación pública, sino también, y muy primordialmente, la protección de las víctimas en el proceso penal", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Revocan la prisión provisional al detenido por las quemaduras de una menor en Gran Canaria tras declaración de la chica

Revocan la prisión provisional al

Defensa de 'la manada de Castelldefels' (Barcelona) dice que algunos saldrán en libertad en "meses"

Defensa de 'la manada de

El PP dice que la periodista Vilaplana acredita que Sánchez "mintió" al decir que Mazón "estaba desconectado" el 29O

El PP dice que la

El PSOE acusa al PP de "banalizar el sufrimiento y criminalizar" la protesta por Gaza: "Le faltan valores y humanidad"

El PSOE acusa al PP

La Abogacía Española defiende ante la Comisión de Venecia la necesidad de que el órgano tenga vocales en el CGPJ

La Abogacía Española defiende ante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico explica si se

Un mecánico explica si se puede lavar el coche en la calle: “Si te pilla la Policía...”

El ayuntamiento de Cercedilla anuncia medidas legales contra Ione Belarra e Irene Montero por las protestas de La Vuelta y Más Madrid se desmarca

Francisco Rius, Inspector Jefe de la Policía, aclara si es legal instalar una mirilla digital: “Se está explicando muy mal el tema”

El juez Hurtado rectifica y rebaja la fianza del fiscal general a 75.000 euros tras revisar la doctrina del Tribunal Constitucional

Un matrimonio descubre un invitado secreto en su boda cuatro años después de la ceremonia

ECONOMÍA

Las claves del nuevo Plan

Las claves del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: 7.000 millones de euros para vivienda pública, rehabilitación y ayudas emergentes

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 16 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El precio de la luz en España para este miércoles

El Banco de España mejora en dos décimas su previsón de crecimiento para 2025, hasta el 2,6%

DEPORTES

Carlos de Andrés (TVE) dice

Carlos de Andrés (TVE) dice que La Vuelta ha sido “como el chiste del torero”: “La UCI ha perdido el control del ciclismo, toma medidas que me dan vergüenza”

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”