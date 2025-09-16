Espana agencias

Exteriores convoca nuevamente a la encargada de negocios israelí tras acusar Israel a Sánchez de "antisemita"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado nuevamente este martes a la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, para protestar por "las inaceptables palabras" del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, sobre España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "antisemita".

Fuentes de Exteriores han informado de que el ministro José Manuel Albares ha convocado a Erlich para expresarle su rechazo a unas declaraciones de su homólogo en Israel, que cargó este lunes contra España y Sánchez después de que el jefe del Ejecutivo reclamara la expulsión de Israel de competiciones deportivas y culturales internacionales como represalia por la "invasión" de la Franja de Gaza.

Este lunes Gideon Saar aseguró en un mensaje en sus redes sociales que "Sánchez y su gobierno comunista son antisemitas y enemigos de la verdad", para después recordar que "fue el estado terrorista Hamás el que invadió Israel y cometió la peor masacre contra judíos desde el Holocausto".

El ministro de Exteriores de Israel ha lanzado en estos últimos días varias críticas directas contra Sánchez, a quien el domingo acusó de "animar" a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta ciclista, que considera una "vergüenza" para España.

El presidente del Gobierno, sin embargo, reiteró este lunes que la posición del Ejecutivo es "clara y rotunda" en relación al conflicto y ha equiparado las acciones de Rusia con las de Israel. "Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más", reclamó.

Con todo, la semana pasada la cartera que dirige el ministro Albares ya convocó a la nueva encargada de negocios de Israel, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cargara contra Sánchez por decir que "España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque España no tiene armas nucleares".

"Eso supone una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", valoró el mandatario israelí, un día después de que su Gobierno respondiera el lunes vetando la entrada de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego, en respuesta a las medidas anunciadas por Sánchez.

Esta es la segunda ocasión en que Erlich es convocada a Exteriores desde que asumió el cargo el pasado mes de agosto. Su antecesor, Dan Poraz, que actualmente es ministro consejero de la Embajada, fue convocado en varias ocasiones desde que asumió la representación de Israel en España una vez que la embajadora, Rodica Radian-Gordon, fue llamada a consultas en mayo de 2024 por el reconocimiento de Palestina.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pere Aragonès renuncia a su sueldo de expresidente para trabajar en la empresa familiar

Pere Aragonès renuncia a su

Óscar Puente: "Hurtado y Peinado son casos claros de jueces que hacen política"

Óscar Puente: "Hurtado y Peinado

El juez del 'caso Errejón' reunirá el jueves a las partes para cotejar conversaciones del exdiputado con un testigo

El juez del 'caso Errejón'

Sumar propone hoy en el Congreso celebrar un referéndum para decidir si Altri puede ubicarse en Palas de Rei (Lugo)

Sumar propone hoy en el

Feijóo critica la actitud del Gobierno ante las protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista a España

Feijóo critica la actitud del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre de 89 años

Un hombre de 89 años desaparece mientras recogía setas: pasó 5 horas en el suelo sin poder contactar a nadie

La elección de vocales del CGPJ vuelve a enfrentar a Gobierno y jueces: Bolaños defiende un sistema que las asociaciones conservadoras tildan de “secuestro político”

La Policía explica las consecuencias de una denuncia falsa: “Se pueden imponer multas económicas de 24 meses”

La Policía advierte de una nueva estafa sobre la venta de coches online: “Revisa siempre las operaciones con Bizum”

El Gobierno de Moreno Bonilla busca consumidores en India por los aranceles de Trump: gastará 450.000 euros en promocionar la aceituna andaluza

ECONOMÍA

El polémico requisito de Flandes

El polémico requisito de Flandes para los alquileres sociales: “Es principalmente en su propio interés”

El precio de la gasolina este 16 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

La locomotora económica de Europa acelera: España seguirá liderando el crecimiento en la UE con unas previsiones al alza

Comprobar Lotería 6/49 del 15 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

Del Atlético de Madrid al

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros