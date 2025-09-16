El PSOE acusa al PP de "banalizar el sufrimiento y criminalizar" la protesta por Gaza: "Le faltan valores y humanidad"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado este martes al PP de "criminalizar a la inmensa mayoría de la sociedad española" que se ha movilizado contra el genocidio en Gaza y de "banalizar el sufrimiento" de las víctimas con sus comparaciones "apocalípsticas" e "hiperbólicas" sobre las protestas que obligaron a suspender el domingo la etapa final de la Vuelta Ciclista a España. "Le faltan valores y humanidad", ha sentenciado.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, López ha advertido de que la inmensa mayoría de la sociedad española "no soporta ni tolera" que las imágenes que se ven todos los días sobre lo que ocurre en Gaza "cuenten con un silencio cómplice".

En este sentido, López ha subrayado que "ver a bebés y a niños asesinados, ver a personas tiroteadas cuando van a buscar alimentos porque se les mata de hambre, ver ciudades arrasadas" constituye "un genocidio" como acaba de determinar la ONU.

"Lo que no puede ser es que porque haya habido algún elemento infinitesimal que ha provocado algún altercado se criminalice a todos los que han protestado este fin de semana en Madrid. Eso es criminalizar a la inmensa mayoría de la sociedad española que no quiere guardar silencio ante el genocidio", ha insistido.

En referencia a las declaraciones de dirigentes del PP como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que comparó la situación en Madrid con Sarajevo o con la 'kale borroka', el exlehendakari socialista ha replicado: "Cuando los apocalípticos hiperbólicos del PP vienen a decirnos que Madrid fue como un Sarajevo tomado por la 'kale borroka' sin tener ni puñetera o de lo que significó la 'kale borroka', debería caerseles la cara de vergüenza".

El portavoz socialista ha recordado a su homóloga del PP, Ester Muñoz, que además de contra ETA en España también ha habido grandes manifestaciones "contra la guerra". Y ha criticado que el PP "ponga el grito en el cielo" por que se impida un evento deportivo mientras "no han dicho nunca nada de las decenas de deportistas palestinos que han sido asesinados en este conflicto". "A la portavoz del PP no le faltaban los papeles, le faltaban valores y le faltaba humanidad", ha zanjado.

ESPADAS RECLAMA AL PP QUE DEJE SUS "AMBIVALENCIAS" SOBRE GAZA

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha señalado que el informe de la comisión nombrada por la ONU es una "magnífica oportunidad" para que el PP deje a un lado sus "ambivalencias" y se sitúe del lado de la "legalidad internacional" sin "hipotecas".

"Es el sentir mayoritario de la ciudadanía que asiste desesperada a esta barbaridad que se está produciendo, y que lleva ya meses siendo desgraciadamente protagonista de la escena internacional", ha trasladado en una rueda de prensa desde la Cámara Alta.

Bajo su punto de vista, la posición del PP sobre lo que está ocurriendo en Gaza demuestra "claramente" que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo está "desnortada" y no tiene proyecto político para el conjunto de España.