El PP acusa a Sumar de querer "blanquear al PSOE" con su propuesta de crear una Oficina Anticorrupción

El PP ha acusado este martes a Sumar de querer "blanquear al PSOE" con su propuesta de creación de una Oficina de Prevención de la Corrupción cuya toma en consideración se ha sometido a debate en el Pleno del Congreso, una iniciativa que también ha cosechado las críticas de Vox.

La proposición de ley ha sido defendida por el portavoz de IU, Enrique Santiago, quien ha abierto el debate asegurando que "no hay cortina de humo que tape la corrupción", vinculando al PP con la mayoría de procedimientos judiciales entre 2000 y 2020.

"El PP es el que más causas de corrupción tuvo en ese periodo, implicado en el 40,5% de los procedimientos. Le sigue el PSOE, porque el bipartidismo ha tenido militantes y cargos públicos implicados en el 78,5% de las causas", ha expuesto Santiago, añadiendo que Vox "tiene ya récords difíciles de superar" en materia de corrupción pese a su corta vida institucional.

El parlamentario de Sumar ha indicado también, entre otros puntos, que la futura Oficina tendrá capacidad para investigar a todas las Administraciones y partidos y sancionar con multas de hasta un millón de euros.

PSOE RECUERDA QUE EL PP EXPULSÓ A PABLO CASADO

Desde el PSOE, Pepe Mercadal ha defendido que "no todos los políticos son iguales" y ha cargado contra el PP: "Nosotros expulsamos fulminantemente al que se corrompe. El PP, a quien echó, fue al único que se atrevió a denunciar la corrupción, a Pablo Casado". Y ha apuntado que los 'populares' bloquearon 26 veces la comparecencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, por los casos de Gürtel, Púnica o Kitchen y que en su sede de la madrileña calle Génova "destruyeron ordenadores a martillazos para eliminar pruebas".

Mercadal ha reivindicado que el Gobierno ha cumplido 16 de los 19 objetivos señalados por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y que en un año se han tramitado 18 de las 31 medidas del Plan de Acción para la Democracia.

"Si de verdad les preocupa la corrupción, supongo que votarán a favor de todas estas medidas. Pero no soy muy optimista porque veo sus antecedentes", advirtió a los 'populares', a quienes ha acusado de haber suprimido la oficina anticorrupción en Baleares mientras investigaba a un alto cargo.

PP CITA LA CORRUPCIÓN EN NAVARRA Y EL CASO CERDÁN

Por parte del PP, Edurne Uriarte ha acusado a Sumar y al PSOE de "ejercicio de hipocresía" y de "blanquear la corrupción de su propio Gobierno". "Ustedes forman parte de un Gobierno acosado por numerosos casos de corrupción, que tapa y niega esas causas e intenta obstaculizar las investigaciones", ha afirmado.

A continuación, ha citado a Santos Cerdán exsecretario de Organización del PSOE encarcelado preventivamente por corrupción; y ha asegurado que la Oficina Anticorrupción de Navarra concluyó que los 76 millones concedidos por el Gobierno foral a la empresa que controla Cerdán "son nulos de pleno derecho". "Con esta proposición de ley lo que ustedes quieren no es prevenir la corrupción, sino blanquear a sus socios", ha subrayado.

Por su parte, el diputado Vox Alberto Rodríguez Almeida ha criticado igualmente la iniciativa y ha sostenido que Sumar y el PSOE no tienen legitimidad para impulsar una oficina anticorrupción mientras, según ha dicho, "están salpicados por causas judiciales".

LOS NACIONALISTAS PIDEN QUE NO INVADA COMPETENCIAS

Desde el PNV, Mikel Legarda ha avanzado que apoyará la toma en consideración de la proposición de ley pero exigirá que se someta a una "profunda transformación" para que respete competencias autonómicas y evite duplicidades con el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.

El diputado de ERC Frances Marc Álvaro Vidal ha criticado la "ausencia escandalosa" de referencias a la Casa Real, mientras que en nombre de Junts Josep Pagès ha denunciado la "opacidad" de instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De su lado, Óskar Matute (Bildu) ha cifrado en hasta 90.000 millones el coste anual de la corrupción y la portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha exigido que se garantice la independencia real del futuro organismo.

Asimismo, han intervenido en el debate el portavoz de UPN, Alberto Catalán, que ve la propuesta legislativa de Sumar como una "cortina de humo" y una "excusa para tapar las vergüenzas" del Gobierno. Por su parte, Martina Velarde, de Podemos ha aseverado que cuando gobierna el bipartidismo "al final mete la mano en la caja, por lo que ha concluido que corrupción "es un mal endémico del bipartidismo".

