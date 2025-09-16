Espana agencias

El petróleo de Texas sube un 0,79 % tras los ataques de drones ucranianos contra Rusia

Nueva York, 16 sep (EFECOM).- Los precios del petróleo intermedio de Texas (WTI) subieron este martes un 0,79 %, hasta los 63,80 dólares el barril, en otra sesión levemente al alza por la posibilidad de interrupciones en el suministro de crudo ruso tras ataques de drones ucranianos contra algunas refinerías.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI, de referencia en Estados Unidos, para entrega en octubre sumaron 50 centavos con respecto a la sesión previa.

Ucrania ha intensificado los ataques a la infraestructura energética rusa -principalmente a la central de exportación de Primorsk- en un intento por debilitar la capacidad bélica de Moscú, ya que las conversaciones para poner fin al conflicto se han estancado.

Goldman Sachs estima que los ataques ucranianos han reducido la capacidad de refinado rusa en unos 300.000 barriles diarios en agosto y durante estas dos primeras semanas de septiembre.

En cuanto a los aranceles secundarios a China, uno de los principales socios comerciales de Rusia, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró el lunes que la Administración Trump no impondría gravámenes adicionales a los productos de Pekín para desincentivar sus compras de crudo ruso.

Aunque dejó abierta otra posibilidad, la de que los países europeos impongan aranceles primero contra la propia China y contra la India.

Por otra parte, los inversores también están pendientes ahora de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que se espera que esta semana el banco recorte los tipos de interés y, como consecuencia, esto pueda impulsar la demanda de combustible.

Mañana también se conocerá el dato más actualizado de los inventarios comerciales de crudo estadounidense, después de una inesperada y considerable subida la semana pasada.

Entonces, aumentaron en casi 4 millones de barriles, según reportó la Administración de Energía de Estados Unidos (EIA), cuando lo que se preveía era un descenso de 1,4 millones, poniendo en evidencia síntomas de debilidad en la demanda. EFECOM

