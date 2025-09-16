Espana agencias

El petróleo Brent sube un 1,53 %, hasta 68,47 dólares

Londres, 16 sep (EFECOM).- El precio del barril de Brent para entrega en noviembre subió este martes un 1,53 % en el mercado de futuros de Londres, hasta 68,47 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 1,03 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 67,44 dólares.

La cotización avanzó ante las renovadas tensiones en torno a la guerra en Ucrania, tras nuevos ataques de drones a refinerías rusas que avivaron el temor a interrupciones en el suministro global.

Al mismo tiempo, la amenaza de Estados Unidos de imponer sanciones adicionales a Rusia si los aliados de la OTAN dejan de comprar crudo ruso mantuvo la presión alcista.

Con todo, los analistas prevén que un aumento gradual de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) junto con señales de una menor demanda en EE.UU. limiten futuras subidas. EFECOM

