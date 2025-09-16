El diputado murciano del PSOE Joaquín Martínez Salmerón, nuevo presidente de la Comisión de Justicia del Congreso

El diputado del PSOE por Murcia Joaquín Martínez Salmeron ha sido elegido este martes nuevo presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y cubre así la vacante de su compañero de partido Francisco Lucas Ayala, quien dejó su escaño tras ser nombrado delegado del Gobierno en Murcia.

La candidatura de Martínez Salmeron se ha impuesto a la del diputado de Vox Javier Ortega Smith, que sólo ha logrado el respaldo de su grupo, y ha salido adelante con el voto en blanco de los diputados del PP en la Comisión de Justicia.

Martínez Salmerón ejercía hasta ahora como secretario primero del mismo órgano, un puesto para el que, en la misma sesión, ha sido designado el diputado socialista por La Rioja Raúl Díaz Marín, quien también ejerce como portavoz de su grupo en la Comisión Constitucional.

Vox también presentó candidatura para este puesto, en concreto la del diputado Carlos Flores Juberías, que sólo recibió el respaldo de su formación. También en la votación sobre la Secretaría Primera el PP ha optado por el voto en blanco.

LA JUSTICIA SE JUEGA "SU CREDIBILIDAD"

Tras las votaciones, Martínez Salmerón se ha puesto a disposición de todos los grupos para garantizar un funcionamiento "eficaz, operativo y útil". "Señorías, lo que aquí logremos no pertenece ni a unos ni a otros, sino al conjunto del país", ha subrayado, recalcando que este órgano debe trabajar desde "el acuerdo, la cooperación y el diálogo". "Conviene recordarlo, porque en tiempos de polarización ese espíritu se convierte en un bien escaso", ha apostillado.

También ha resaltado que la Justicia "se juega su credibilidad en un tablero exigente y cambiante" y ha mencionado, en concreto, asuntos como la "digitalización y la demanda de transparencia". "Todo ello exige un esfuerzo legislativo capaz de responder a los retos de la Justicia del siglo XXI", ha indicado.