Espana agencias

El Congreso pedirá mañana al Gobierno mejoras en el transporte ferroviario en Galicia

Por Newsroom Infobae

Guardar

Santiago de Compostela, 16 sep (EFECOM).- El pleno del Congreso de los Diputados ha acogido este martes el debate de una moción presentada por el representante del BNG en el grupo mixto para demandar al Gobierno mejoras en el transporte ferroviario en Galicia, de la que previsiblemente serán aprobados varios puntos en la votación de mañana.

El diputado nacionalista Néstor Rego ha sido el encargado de defender una iniciativa que incluye medidas como la conclusión del estudio para implantar un tren de proximidad en Galicia, modificaciones en las tarifas, la modernización de la red, el impulso de la intermodalidad, la ejecución de inversiones pendientes o el incremento de frecuencias.

Según Rego, las infraestructuras ferroviarias gallegas llevan "décadas sufriendo una discriminación" que debe ser corregida "con urgencia" y por ello ha aceptado que su propuesta sea votada por puntos para de esta forma lograr el máximo número de apoyos posibles a sus premisas.

Está por ver, del decálogo de medidas contempladas, cuáles se aprobarán finalmente en la votación de este miércoles, ya que tanto el PP como el grupo del PSOE han presentado enmiendas que modifican la moción original registrada por el BNG.

El diputado popular Celso Luis Delgado Arce ha tomado la palabra para recriminarle al Gobierno las "continuas y reiteradas" incidencias y retrasos en las líneas de tren en Galicia, que no están siendo resueltas y generan -ha asegurado- incertidumbre para los usuarios.

Sobre la iniciativa, el representante del PP ha criticado que presenta una redacción "vaga, imprecisa y muy poco contundente", a la vez que le ha reprochado a Rego que no reclame la recuperación de frecuencias en la estación de A Gudiña-Porta de Galicia suprimidas desde el pasado día 9 de junio.

Por su parte, la diputada socialista Patricia Otero ha remarcado que las peticiones formuladas están, en muchos casos, ya en marcha y supone admitir que a Galicia "le va bien cuando gobierna el PSOE y le va muy mal cuando gobierna el PP".

En su etapa al frente del Ejecutivo estatal, ha abundado, los populares bloquearon y metieron "en el cajón" los proyectos de sus antecesores socialistas y ahora que están en la oposición piden "todo y más en un tiempo récord".

Otero ha cerrado su intervención señalando que el Gobierno ha cumplido los plazos de sus compromisos en materia de infraestructuras en Galicia en los últimos años, especialmente en materia ferroviaria.

El resto de grupo intervinientes en este debate, Vox y Sumar, han coincidido, con matices, con el sentido general de la moción presentada por el BNG.

"Todo lo que propone el BNG es acertado y responde a una verdad", ha declarado José María Sánchez García, de Vox, que ha apreciado la "falta de trenes de proximidad" en Galicia y otras carencias; aunque se ha desmarcado de la lectura política que los nacionalistas gallegos hacen de este asunto.

Mientras tanto, Manuel Lago, de Sumar, ha relatado varios de los defectos del sistema ferroviario gallego, con especial énfasis en que es "imprescindible abaratar los precios" y transformar los servicios de media distancia en un cercanías. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Aagesen recrimina al PP que votara en contra del decreto de refuerzo sistema eléctrico

Infobae

El PSOE apoya la propuesta de Sumar de reformar la indemnización por despido improcedente

Infobae

Junts anuncia un pacto para "blindar" el catalán en los servicios de atención al cliente

Infobae

Colonial coloca una emisión de 800 millones en bonos verdes

Infobae

PP exige revertir "el caos ferroviario" y pide reprobar a Puente por tercera vez en un año

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP asume el discurso

El PP asume el discurso de Vox y vota a favor de impedir la regularización de migrantes

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Ni el silencio ni la falta de contacto son excusa para no pagar la pensión de alimentos: la Justicia rechaza que un padre deje de abonarla pese a tener 50 mensajes en visto de su hija

España completa la desvinculación tecnológica militar con Israel tras cancelar contratos por casi 1.000 millones de euros

Elecciones en Castilla y León: qué día se celebrarán y qué ocurre si Pedro Sánchez adelanta los comicios nacionales

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal Médico no es el que decide tu incapacidad”

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar, según un abogado: “La mayoría de las veces esto no se hace”

¿Una deuda del banco puede prescribir? Una abogada responde

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”