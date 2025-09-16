El Banco Central de Ecuador eleva su proyección de crecimiento para 2025 de 2,8 % a 3,8 %

Quito, 16 sep (EFECOM).- El Banco Central de Ecuador (BCE) elevó su proyección de crecimiento de la economía ecuatoriana para 2025 de 2,8 % a 3,8 %, mientras que mantuvo la tasa de 1,8 % para 2026, según las últimas previsiones publicadas por la entidad monetaria.

El nuevo crecimiento proyectado de 3,8 % haría repuntar el producto interior bruto (PIB) de Ecuador tras haber sufrido en 2024 una contracción del 2,8 %, debido principales a la fuerte crisis energética vivida a finales de ese año, con cortes del suministro eléctrico de hasta catorce horas al día durante más de dos meses, por una gran sequía en sus principales centrales hidroeléctricas.

El BCE difundió estas nuevas proyecciones después de que el Gobierno del presidente Daniel Noboa haya tomado importantes medidas de recorte del gasto público que han implicado la reducción del tamaño del Gobierno, con el despido de 5.000 funcionarios y, desde el viernes pasado, la eliminación del subsidio al diésel.

Con ello la administración de Noboa busca cerrar la brecha del déficit estatal, que alcanzó los casi 5.000 millones de dólares en 2023 equivalentes a casi el 5 % del PIB, y cumplir con las metas marcadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que mantiene un programado crediticio de 5.000 millones de dólares durante cuatro años (2024-2028).

De acuerdo al Banco Central, la demanda interna será el principal impulsor del crecimiento proyectado para 2025-2029, por lo que el desempeño positivo del consumo de los hogares y del Gobierno, y la inversión serán fundamentales para sostener la trayectoria proyectada del PIB. Sin embargo, la demanda externa también jugará un rol importante, especialmente en 2025. EFECOM