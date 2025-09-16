Espana agencias

El Banco Central de Ecuador eleva su proyección de crecimiento para 2025 de 2,8 % a 3,8 %

Por Newsroom Infobae

Guardar

Quito, 16 sep (EFECOM).- El Banco Central de Ecuador (BCE) elevó su proyección de crecimiento de la economía ecuatoriana para 2025 de 2,8 % a 3,8 %, mientras que mantuvo la tasa de 1,8 % para 2026, según las últimas previsiones publicadas por la entidad monetaria.

El nuevo crecimiento proyectado de 3,8 % haría repuntar el producto interior bruto (PIB) de Ecuador tras haber sufrido en 2024 una contracción del 2,8 %, debido principales a la fuerte crisis energética vivida a finales de ese año, con cortes del suministro eléctrico de hasta catorce horas al día durante más de dos meses, por una gran sequía en sus principales centrales hidroeléctricas.

El BCE difundió estas nuevas proyecciones después de que el Gobierno del presidente Daniel Noboa haya tomado importantes medidas de recorte del gasto público que han implicado la reducción del tamaño del Gobierno, con el despido de 5.000 funcionarios y, desde el viernes pasado, la eliminación del subsidio al diésel.

Con ello la administración de Noboa busca cerrar la brecha del déficit estatal, que alcanzó los casi 5.000 millones de dólares en 2023 equivalentes a casi el 5 % del PIB, y cumplir con las metas marcadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que mantiene un programado crediticio de 5.000 millones de dólares durante cuatro años (2024-2028).

De acuerdo al Banco Central, la demanda interna será el principal impulsor del crecimiento proyectado para 2025-2029, por lo que el desempeño positivo del consumo de los hogares y del Gobierno, y la inversión serán fundamentales para sostener la trayectoria proyectada del PIB. Sin embargo, la demanda externa también jugará un rol importante, especialmente en 2025. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Dos detenidos en las protestas propalestinas de La Vuelta, en una jornada que la Delegación describe "sin incidentes"

Dos detenidos en las protestas

PP, Vox y Junts propinan una nueva derrota al Gobierno al tumbar la ley de Sumar para crear una Oficina Anticorrupción

PP, Vox y Junts propinan

Sánchez aborda con Costa que la UE actúe "de manera coherente" defendiendo "el derecho internacional" en Ucrania y Gaza

Sánchez aborda con Costa que

El sindicato policial SUP acusa a Sánchez de "alimentar la protesta" contra la Vuelta

El sindicato policial SUP acusa

Almeida exige a Sánchez y Marlaska condenar los "actos violentos", un "odio" que cree alentado por la izquierda

Almeida exige a Sánchez y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP asume el discurso

El PP asume el discurso de Vox y vota a favor de impedir la regularización de migrantes

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Ni el silencio ni la falta de contacto son excusa para no pagar la pensión de alimentos: la Justicia rechaza que un padre deje de abonarla pese a tener 50 mensajes en visto de su hija

España completa la desvinculación tecnológica militar con Israel tras cancelar contratos por casi 1.000 millones de euros

Elecciones en Castilla y León: qué día se celebrarán y qué ocurre si Pedro Sánchez adelanta los comicios nacionales

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal Médico no es el que decide tu incapacidad”

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar, según un abogado: “La mayoría de las veces esto no se hace”

¿Una deuda del banco puede prescribir? Una abogada responde

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”