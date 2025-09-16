Espana agencias

El abogado de una víctima ve un "buen acuerdo" la rebaja a la 'manada de Castelldefels' (Barcelona)

El abogado de una de las tres víctimas de la 'manada de Castelldefels' (Barcelona), Manel Margarit, ve un "muy buen acuerdo" en la conformidad que han alcanzado las partes este lunes por la que los cinco procesados han aceptado penas que oscilan entre los 8 años y 5 meses y los 3 años y 11 meses de prisión, muy por debajo de lo que inicialmente pedía para ellos la Fiscalía, que oscilaban entre los 28 y 53.

En declaraciones a la prensa ante la Audiencia de Barcelona, Margarit ha asegurado que con este acuerdo se ponen por delante los intereses de las tres víctimas al evitar un procedimiento judicial que hubiera durado casi 2 semanas con 50 testimonios periciales, además del "mal trago" de hacerles declarar después de 5 años, ya que los hechos ocurrieron entre marzo y mayo de 2021.

El letrado ha puesto en valor que las víctimas han podido recibir una sentencia condenatoria con perdón y reparación del daño moral, según él: "Es una sentencia muy buena porque se han reconocido los autores de los delitos", ha manifestado.

Concretamente, los acusados han reconocido la autoría de los hechos que aparecen reflejados en el último escrito de acusación, que se pactó el pasado viernes entre las partes, que excluye los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y los delitos de agresión sexual continuados de los que les acusaba el ministerio fiscal y que aprecia atenuantes de reparación del daño, confesión tardía y arrepentimiento.

Al preguntársele su posición ante la petición de la defensa de suspender la pena privativa de libertad al ser más reducidas las penas, Margarit ha desestimado valorarlo al considerar que es una decisión que pertenece al tribunal, cuya resolución se prevé que se conozca en los próximos días.

