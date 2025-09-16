Defensa de 'la manada de Castelldefels' (Barcelona) dice que algunos saldrán en libertad en "meses"

El abogado de la defensa de 2 de los 5 acusados de la 'manada de Castelldefels' (Barcelona), Juango Ospina, se ha mostrado satisfecho con las penas impuestas, menores todas ellas a los 9 años de prisión, y ha avanzado que, teniendo en cuenta que llevan más de 2 años en prisión provisional, algunos de ellos "en los próximos meses van a poder ya salir en libertad".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse la sentencia de conformidad dictada este martes por la sección 9 de la Audiencia de Barcelona, que condena a los 5 acusados de agredir sexualmente a 3 mujeres entre marzo y mayo de 2021 a penas que oscilan entre los 8 años y 5 meses y los 3 años y 11 meses de prisión (32 años y 7 meses en total).

Se trata de penas muy por debajo de las que inicialmente pedía para ellos la Fiscalía, que oscilaban entre los 28 y los 53 años (196 años en total).

NEGOCIACIÓN DURANTE "MESES"

Ospina ha asegurado que la vista oral ha sido "como se esperaba", tras alcanzar las defensas un acuerdo con el Ministerio Fiscal y con las acusaciones particulares en el que, según él, se ha primado buscar un consenso, un punto de entendimiento y un marco proporcional ante la gravedad de los hechos.

El abogado ha dicho que las partes trabajaban en este acuerdo "desde hace varios meses", tras presentarse unos escritos de acusación que ha calificado como muy duros y después de que las defensas respondieran solicitando su impugnación.

Para ello, Ospina ha explicado que solicitaron la comparecencia de más de 20 testigos que pudieran "poner en entredicho los argumentos de la Fiscalía y de la acusación particular", y que aportaron informes periciales y conversaciones de Whatsapp que alguno de los acusados habían mantenido con alguna de las denunciantes tras la comisión de los hechos.

El letrado ha insistido en que la sentencia de conformidad, que rebaja en dos grados los marcos penológicos, se ha primado "la voluntad de reparar el daño, de pedir perdón y de resarcir a las víctimas" que, de celebrarse el juicio, tendrían que haber revivido lo que sucedió en 2021.

Preguntado sobre si es reparador para las víctimas de agresión sexual que se llegue a este tipo de acuerdos, Ospina ha manifestado que es muy difícil ponerse en la posición de cualquier persona, sobre todo de una víctima, y que su obligación como abogado defensor era ofrecer, con la ley en la mano, la mejor posibilidad para sus clientes.

En este sentido, ha dicho que un delito "siempre causa un trauma difícil de reparar y que ha intentado confrontar la realidad fáctica que planteaban las acusaciones acercándose y entendiendo la situación traumática y empatizando con el dolor de las víctimas.

PENAS MÍNIMAS

Los acusados han reconocido la autoría de los hechos que aparecen reflejados en el último escrito de acusación, que se pactó el pasado viernes entre las partes, que excluye los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y los delitos de agresión sexual continuados de los que los acusaba el ministerio fiscal y que aprecia las atenuantes de reparación del daño, confesión tardía y arrepentimiento.

Los procesados han sido condenados 'in voce' a 8 años y 3 meses de prisión; 8 años y 5 meses de prisión; 6 años; 3 años y 11 meses, y 6 años como autores, todos ellos, de un delito de pertenencia a grupo criminal para la comisión de delitos contra la indemnidad sexual y por delitos de agresión sexual con penetración en diferente grado de participación.

Asimismo, el tribunal les ha impuesto la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de las respectivas víctimas, así a como comunicarse con ellas por cualquier vía durante 10 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.

También les ha impuesto una inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión, oficio o actividades que impliquen contacto regular y directo con menores de edad, ya sean retribuidos o no, durante 10 años, así como 8 años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión.

Los acusados, que han hecho uso de su derecho a la última palabra para disculparse con las víctimas y para hacer hincapié en que ya han abonado la responsabilidad civil, tendrán que indemnizar conjuntamente a cada una de ellas con 30.000 euros por los daños morales causados, además de abonar 7.827 euros y 3.205 euros a dos de ellas por los perjuicios psicofísicos ocasionados.

AGRESIONES SEXUALES

Los procesados contactaban por redes sociales con mujeres, se ganaban su confianza y las invitaban a fiestas en el domicilio de uno de los acusados, ubicado en Castelldefels, aprovechándose de las restricciones de movilidad a causa de la pandemia por Covid-19, que supuso el cierre de lugares de ocio.

Las víctimas acudieron a esas fiestas de forma voluntaria, pero sin conocer "el carácter grupal y sexual de las mismas", según la Fiscalía, en las que los procesados crearon un clima de sometimiento que llegó a mermar e incluso anular la capacidad de reacción de las perjudicadas.