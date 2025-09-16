Bruselas defiende el derecho de las federaciones a decidir "sin discriminación" quién participa en sus competiciones

La Comisión Europea ha defendido este martes el derecho de las federaciones deportivas y culturales a decidir "sin discriminación indebida" quienes participan en sus competiciones, por lo que no contempla promover ninguna iniciativa que lleve al boicot de las entidades israelíes en citas internacionales, tal y como reivindicó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Respetamos el derecho de las federaciones deportivas y las organizaciones culturales a decidir sobre la composición de los participantes", ha dicho a Europa Press la portavoz comunitaria de Cultura y Deportes, Eva Hrncirova, quien ha subrayado que tales decisiones deben tomarse en base a "criterios objetivos y transparentes" y "sin discriminación indebida".

De este modo, la portavoz ha indicado que el Ejecutivo comunitario "no tomará ninguna iniciativa" respecto a la llamada de Sánchez a reflexionar sobre un eventual veto a los equipos israelíes en competiciones internacionales, porque "son las federaciones las que deben decidir" en cada caso.

Asimismo ha expresado el apoyo de Bruselas a la "inclusión" en eventos deportivos y culturales y subrayado que "los valores europeos siempre deben ser respetados tanto el ámbito cultural como en el deportivo".

Fuentes europeas consultadas por Europa Press recuerdan que las competencias en materia de deportes y cultura recaen sobre los Estados miembro y, por tanto, la Comisión no tiene poder para promover cambios legislativos ni para interferir en la capacidad de cada país para hacerlo.

El papel de las instituciones europeas en este plano, subrayan, es el de "apoyar, coordinar o complementar" la acción de los países ya que la "autonomía" de las federaciones es un elemento central en el modelo deportivo europeo.

CONDENA POR LA CANCELACIÓN DEL CONCIERTO DE UN DIRECTOR DE ORQUESTA ISRAELÍ

Aunque la Comisión no se ha pronunciado hasta ahora sobre la suspensión de la última etapa de la Vuelta ciclista a España tras las protestas propalestinas que denuncian el genocidio en Gaza por el Gobierno israelí, sí lo ha hecho --a través de dos comisarios-- para condenar la cancelación de un concierto de la orquesta filarmónica de Múnich en un festival en Gante (Bélgica) porque su director, el israelí Lahav Shani, no ha condenado públicamente el genocidio.

"Cancelar la aparición de un artista en un concierto basándose únicamente en sus creencias religiosas o nacionalidad es un error", advirtió en un mensaje en redes sociales el pasado viernes el comisario de Cultura y Deportes, Glenn Micallef, al conocerse la decisión del festival de Gante.

Por el mismo canal, el comisario de Interior, Magnus Brunner, se mostró "profundamente preocupado" por la cancelación del concierto que debía dirigir el músico israelí este jueves en Gante e indicó que había pedido al Coordinador de la UE para la lucha contra el antisemitismo contactar con las autoridades y organizadores para "garantizar que esto no vuelva a ocurrir".