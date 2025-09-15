Vox tilda al delegado de Gobierno de "terrorista batasunizado" y avanza medidas legales por protesta de la Vuelta

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha calificado este lunes al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de "terrorista batasunizado" y ha avanzado medidas legales contra el presidente, Pedro Sánchez, y el propio Martín para que las protestas que paralizaron la Vuelta Ciclista no queden "impunes".

En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Fúster ha acusado a Sánchez de "echar a sus hordas de terroristas callejeros a reventar" la Vuelta, "lideradas" por el "esbirro batasunizado" del delegado del Gobierno en Madrid, un "terrorista que alentó la violencia contra ciclistas, sus familias y contra la Policía", como el jefe del Ejecutivo. Considera el portavoz del partido de Santiago Abascal pactar con Bildu ha hecho que el Gobierno se "batasunice".

Asimismo, Fúster ha asegurado que Martín "festejó la imposición de unas ideas por medio de la violencia" y "celebró el fracaso de su dispositivo judicial", "protegiendo" a los manifestantes. Por tanto, ha advertido al jefe del Ejecutivo y a su delegado en Madrid que la manifestación "no quedará impune" y ha avanzado que el departamento jurídico de Vox estudia medidas legales.

"Lo que pasó ayer tiene claros indicios de delito", ha afirmado. Fuentes de Vox mencionan que Martín podría haber incurrido en un delito de prevaricación al no prever suficiente seguridad para el evento. El portavoz nacional de Vox también ha arremetido contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuyas declaraciones sobre que la manifestación fue "pacífica" tampoco quedarán "impunes".

Del mismo modo, Fúster ha lamentado que los sucesos de este domingo "destruyeron el último prestigio que le quedaba a España: la capacidad de acoger grandes eventos en paz". "Han puesto en peligro de muerte los acontecimientos que están por llegar y los que podíamos conseguir y no conseguiremos", ha subrayado. Por último, ha calificado de "absurda" la propuesta de Sánchez de expulsar a Israel del certamen de Eurovisión.