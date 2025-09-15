Espana agencias

Vox tilda al delegado de Gobierno de "terrorista batasunizado" y avanza medidas legales por protesta de la Vuelta

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha calificado este lunes al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de "terrorista batasunizado" y ha avanzado medidas legales contra el presidente, Pedro Sánchez, y el propio Martín para que las protestas que paralizaron la Vuelta Ciclista no queden "impunes".

En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Fúster ha acusado a Sánchez de "echar a sus hordas de terroristas callejeros a reventar" la Vuelta, "lideradas" por el "esbirro batasunizado" del delegado del Gobierno en Madrid, un "terrorista que alentó la violencia contra ciclistas, sus familias y contra la Policía", como el jefe del Ejecutivo. Considera el portavoz del partido de Santiago Abascal pactar con Bildu ha hecho que el Gobierno se "batasunice".

Asimismo, Fúster ha asegurado que Martín "festejó la imposición de unas ideas por medio de la violencia" y "celebró el fracaso de su dispositivo judicial", "protegiendo" a los manifestantes. Por tanto, ha advertido al jefe del Ejecutivo y a su delegado en Madrid que la manifestación "no quedará impune" y ha avanzado que el departamento jurídico de Vox estudia medidas legales.

"Lo que pasó ayer tiene claros indicios de delito", ha afirmado. Fuentes de Vox mencionan que Martín podría haber incurrido en un delito de prevaricación al no prever suficiente seguridad para el evento. El portavoz nacional de Vox también ha arremetido contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuyas declaraciones sobre que la manifestación fue "pacífica" tampoco quedarán "impunes".

Del mismo modo, Fúster ha lamentado que los sucesos de este domingo "destruyeron el último prestigio que le quedaba a España: la capacidad de acoger grandes eventos en paz". "Han puesto en peligro de muerte los acontecimientos que están por llegar y los que podíamos conseguir y no conseguiremos", ha subrayado. Por último, ha calificado de "absurda" la propuesta de Sánchez de expulsar a Israel del certamen de Eurovisión.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Supremo aclara a Cerdán que no se investiga a más aforados en el 'caso Koldo': Solo si se comunicaron con Aldama

El Supremo aclara a Cerdán

Morant acusa a Compromís de "bloquear" la comisión de la dana en el Congreso y Micó insiste en que comparezca Sánchez

Morant acusa a Compromís de

La APIF pide al Supremo que corrija al juez y suspenda a García Ortiz como fiscal general de cara al juicio

La APIF pide al Supremo

Sánchez acusa a Ayuso de usar el 55% de traspasos del Gobierno a "regalos" fiscales a empresas como la de su novio

Sánchez acusa a Ayuso de

Sánchez llama al PSOE a ser la "brújula" que "inspira a la socialdemocracia" frente al "colapso" de la derecha

Sánchez llama al PSOE a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Armado con una escopeta, cometió

Armado con una escopeta, cometió tres atracos en pocas horas y fue pillado al día siguiente entrando en una casa: la Justicia le condena a once años y medio de prisión

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

Jesús Ruíz, exconvicto, explica cómo son las cárceles españolas: “La recuerdo con muchísimas comodidades”

Una española explica las cosas que le “horrorizaron” de Estados Unidos: “Es muy fuerte verlo en persona”

Una estudiante dice que le duele la cabeza, trata de dormir y su compañera de cuarto la encuentra “completamente delirante”: casi pierde la vida por una bacteria

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 15 septiembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

“Parece la ruleta de la fortuna. Sin coche ni pizza los sábados”: la vida de una profesora que denuncia su precariedad

Sánchez anuncia nuevas medidas para el acceso a la vivienda de los jóvenes: ayudas de casi 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

DEPORTES

Javier Guillén, director de La

Javier Guillén, director de La Vuelta: “Es inaceptable. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte”

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido