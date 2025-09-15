Tellado cree que PNV "ha envejecido mal", es "una copia de Bildu" y el PP la "alternativa real de Gobierno" en Euskadi

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, considera que el PNV "ha envejecido bastante mal en muy poco tiempo", es "una mala copia de Bildu" y se ha convertido "en una especie de plan de pensiones, pensando única y exclusivamente en su propia carrera política", por lo que la renovación de su partido en Bizkaia, "en un buen ciclo político", busca constituir "una alternativa real de gobierno en el País Vasco".

Miguel Tellado se ha reunido en Bilbao este lunes con cargos y afiliados del partido en Bizkaia con motivo de la celebración de una Junta Directiva nacional tras la renuncia de Raquel González como presidenta de los populares vizcaínos y de Eduardo Andrade como secretario general de la formación, un movimiento que realizaron para "readaptar la maquinaria interna, renovar energías y abrir espacio a nuevas visiones ante la situación política actual".

Según Tellado, el PP es "la única alternativa posible que tiene España" y tiene "la obligación de estar preparados para encarar el reto electoral", a la vez que ha agradecido a Raquel González su trabajo al frente del partido en Bizkaia y ha dado la bienvenida a Amaia Fernández al frente del nuevo equipo.

"Quiero agradecer la generosidad de Raquel González, que ha decidido dar un paso a un lado para facilitar una renovación y permitir que un nuevo equipo tome las riendas de forma inmediata en una nueva etapa del partido aquí en Bizkaia", ha reconocido.

El secretario general del PP ha puesto en valor tanto la trayectoria de González como la del secretario general del partido en Bizkaia, Eduardo Andrade, durante "ocho años complejos pero desde luego ocho años de avances", en la que la ya expresidenta del PP en Bizkaia "entrega la dirección provincial del partido mejor que como ella lo ha recibido".

En ese sentido ha expresado que en el PP "no sobra nadie" y que trabajarán para "abrir aún más el partido" y marcarse nuevos retos para constituir "una alternativa real de gobierno en el País Vasco".

ÚNICA ALTERNATIVA AL PNV

Para Tellado "la política es una carrera de relevos" y considera que gracias al "esfuerzo y dedicación" de González "no podríamos estar aquí aspirando a mucho más", porque el PP es el "único referente del centro-derecha" en Euskadi "una vez que el PNV ha decidido desertar de ese espacio político".

"El PNV, que se ha convertido en una especie de mala copia de Bildu, ha abandonado ese espacio ideológico el centro derecha y ya solo lo ocupa el Partido Popular, y eso es parte de nuestro reto darle a esta tierra una alternativa política centrada en el futuro y no centrada en el pasado", ha comentado.

Según el secretario general del PP, el PNV "ha envejecido bastante mal en muy poco tiempo" y algunos de sus líderes actuales lo han convertido "en una especie de plan de pensiones, pensando única y exclusivamente en su propia carrera política".

Pese a ello ha recordado que Raquel González seguirá al frente de la portavocía en juntas generales de Vizcaya y Eduardo Andrade "seguirá compitiendo por la alcaldía de Getxo", y considera que centrarse en esas tareas le da al partido "más posibilidades para reforzar nuestras posiciones en ambas instituciones".

Tellado valora que el presente es "un buen ciclo político" con una "evolución positiva" al mirar a los resultados "de los últimos tiempos" tras la llegada de Javier de Andrés, que marcó "un antes y un después porque sus posiciones políticas se están acorralando al Partido Nacionalista Vasco".

"Javier de Andrés ha sido capaz de desvestir la gran mentira de la buena gestión del PNV y creo que en ese camino el Partido Popular tiene un gran espacio electoral de avance y de todo eso empezaremos a hablar con la nueva dirección", ha defendido.