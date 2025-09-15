Sumar se desmarca de Sánchez y tacha de "brindis al sol" el anuncio de ayudas de 30.000 euros al alquiler de jóvenes

Sumar se ha desmarcado de la nueva ayuda de casi 30.000 euros en programas de alquiler para jóvenes, que ha tachado de "brindis al sol" y de "medida estética" anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En contraposición, ha exigido al ala socialista en el Ejecutivo que opte por una intervención decidida en el mercado de la vivienda, dado que el PSOE tiene las competencias en el Gobierno para ello.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, quien ha agregado que no conoce el detalle de la propuesta lanzada por el jefe del Ejecutivo, aunque ha expresado su desconfianza en ella si no le acompaña medidas regulatorias sobre el precio de la vivienda.

LOS "BRINDIS AL SOL" LEJOS DE AYUDAR, SON "CONTRAPRODUCENTES"

"Está muy bien poner encima de la mesa cuestiones que tienen que ver con resolver el problema de la vivienda (...) pero me atrevo a decir que creo que los brindis al sol nunca son suficientes, todo lo contrario, son contraproducentes", ha advertido Hernández.

Asimismo, la dirigente de Sumar ha asegurado que la "gente no es tonta" y que la mayoría social del país sabe que la vivienda es un problema de "calado" y "no está para medidas estéticas que no impliquen un cambio real y estructural".

"Aquí o se limitan los precios de los alquileres, interviniendo de una vez por todas el mercado de la vivienda y poniéndonos enfrente de rentistas o especuladores (...) o no vamos a lograr acabar con el problema. Y el PSOE tiene competencias, hay un ministerio de Vivienda y una ministra de Vivienda, la cuestión es preguntarle si quiere, de una vez por todas, sentarse frente a frente a esos intereses económicos", ha zanjado.

COMPROMÍS LO RECHAZA: "MENOS BIZUM A LOS CASEROS Y MÁS INTERVENIR"

El diputado de Compromís en el Congreso adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, también ha rechazado la iniciativa planteada por el presidente del Gobierno.

"Menos bizum a los caseros y más intervenir para que unos pocos no acaparen las casas de todos", ha exclamado a través de un mensaje en la red social 'X'.