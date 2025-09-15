Espana agencias

Sumar se desmarca de Sánchez y tacha de "brindis al sol" el anuncio de ayudas de 30.000 euros al alquiler de jóvenes

Por Newsroom Infobae

Guardar

Sumar se ha desmarcado de la nueva ayuda de casi 30.000 euros en programas de alquiler para jóvenes, que ha tachado de "brindis al sol" y de "medida estética" anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En contraposición, ha exigido al ala socialista en el Ejecutivo que opte por una intervención decidida en el mercado de la vivienda, dado que el PSOE tiene las competencias en el Gobierno para ello.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, quien ha agregado que no conoce el detalle de la propuesta lanzada por el jefe del Ejecutivo, aunque ha expresado su desconfianza en ella si no le acompaña medidas regulatorias sobre el precio de la vivienda.

LOS "BRINDIS AL SOL" LEJOS DE AYUDAR, SON "CONTRAPRODUCENTES"

"Está muy bien poner encima de la mesa cuestiones que tienen que ver con resolver el problema de la vivienda (...) pero me atrevo a decir que creo que los brindis al sol nunca son suficientes, todo lo contrario, son contraproducentes", ha advertido Hernández.

Asimismo, la dirigente de Sumar ha asegurado que la "gente no es tonta" y que la mayoría social del país sabe que la vivienda es un problema de "calado" y "no está para medidas estéticas que no impliquen un cambio real y estructural".

"Aquí o se limitan los precios de los alquileres, interviniendo de una vez por todas el mercado de la vivienda y poniéndonos enfrente de rentistas o especuladores (...) o no vamos a lograr acabar con el problema. Y el PSOE tiene competencias, hay un ministerio de Vivienda y una ministra de Vivienda, la cuestión es preguntarle si quiere, de una vez por todas, sentarse frente a frente a esos intereses económicos", ha zanjado.

COMPROMÍS LO RECHAZA: "MENOS BIZUM A LOS CASEROS Y MÁS INTERVENIR"

El diputado de Compromís en el Congreso adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, también ha rechazado la iniciativa planteada por el presidente del Gobierno.

"Menos bizum a los caseros y más intervenir para que unos pocos no acaparen las casas de todos", ha exclamado a través de un mensaje en la red social 'X'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo pide al PP mantener la "guardia alta" para no caer en las "trampas" de Sánchez ni "conceder un milímetro" a Vox

Feijóo pide al PP mantener

El Supremo aclara a Cerdán que no se investiga a más aforados en el 'caso Koldo': Solo si se comunicaron con Aldama

El Supremo aclara a Cerdán

Morant acusa a Compromís de "bloquear" la comisión de la dana en el Congreso y Micó insiste en que comparezca Sánchez

Morant acusa a Compromís de

La APIF pide al Supremo que corrija al juez y suspenda a García Ortiz como fiscal general de cara al juicio

La APIF pide al Supremo

Sánchez acusa a Ayuso de usar el 55% de traspasos del Gobierno a "regalos" fiscales a empresas como la de su novio

Sánchez acusa a Ayuso de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Armado con una escopeta, cometió

Armado con una escopeta, cometió tres atracos en pocas horas y fue pillado al día siguiente entrando en una casa: la Justicia le condena a once años y medio de prisión

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

Jesús Ruíz, exconvicto, explica cómo son las cárceles españolas: “La recuerdo con muchísimas comodidades”

Una española explica las cosas que le “horrorizaron” de Estados Unidos: “Es muy fuerte verlo en persona”

Una estudiante dice que le duele la cabeza, trata de dormir y su compañera de cuarto la encuentra “completamente delirante”: casi pierde la vida por una bacteria

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

“Parece la ruleta de la fortuna. Sin coche ni pizza los sábados”: la vida de una profesora que denuncia su precariedad

Sánchez anuncia nuevas medidas para el acceso a la vivienda de los jóvenes: ayudas de casi 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

Números ganadores del Super Once del 15 septiembre

DEPORTES

Javier Guillén, director de La

Javier Guillén, director de La Vuelta: “Es inaceptable. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte”

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido