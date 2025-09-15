Putin dice que la inflación está por debajo de los pronósticos de Gobierno y Banco Central

Espana agencias

Moscú, 15 sep (EFECOM).- Los niveles de inflación en Rusia están por debajo de los pronósticos del Gobierno y del Banco Central (BCR), afirmó este lunes el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con el gabinete de ministros dedicada a temas económicos.

"En estos momentos la trayectoria de la reducción de la inflación va por debajo de los pronósticos del Gobierno y el Banco Central. Con otras palabras, los esfuerzos para reducir la inflación dan resultados", aseveró durante la intervención, transmitida por la televisión pública rusa.

Putin señaló que se trata de una tendencia muy clara, ya que, si en julio el alza de los precios de consumo era de un 8,8 %, un mes después cayó a un 8,1 %.

Esta declaración tiene lugar días después de que el BCR redujera los tipos de interés al 17 % tras advertir una tendencia a la baja de la inflación.

"Hablábamos de la necesidad de tomar las medidas necesarias para luchar contra la inflación, para fortalecer la estabilidad macroeconómica... y la opinión compartida era la necesidad de transitar por el filo de la navaja de tal modo que no afectásemos las políticas macroeconómicas y no congelásemos la economía", dijo.

En ese sentido celebró que el PIB ruso creció en julio un 0,4 % respecto al año anterior. En los primeros siete meses de 2025 aumentó un 1,1 % respecto al mismo período de 2024. EFECOM

