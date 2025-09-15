Puente ve "sobreactuación" por la cancelación de la etapa de La Vuelta y cree que España dio buena imagen

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ve "sobreactuación" en las críticas por la cancelación de la última etapa de La Vuelta a España por las protestas propalestinas y considera que España dio una imagen "buena" ante el mundo.

"Me parece una sobreactuación absoluta rasgarse las vestiduras porque la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, que por cierto es la más aburrida, ayer no se pudo terminar", ha señalado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press. A su juicio la imagen que proyectaron las protestas "habla bien" de la ciudadanía española.

El ministro ha apelado a la "proporción" entre las protestas, el derecho de las personas a manifestarse y "los valores que estaban en juego". "Yo creo que España, desde el punto de vista de la imagen, en contra de lo que ha dicho alguno, sale ganando", ha insistido.

TAMBIÉN HUBO PROTESTAS EN CANADÁ

En la misma línea ha señalado que este domingo, en Canadá también tuvo que celebrarse a puerta cerrada un partido de la Copa Davis de Tenis contra Israel y hubo incidentes en una competición ciclista en este país en las que participaba el mismo equipo israelí señalado en La Vuelta. "Por tanto no somos tan distintos", ha justificado el ministro.

Por otro lado, se ha quejado de que hay "un abismo" entre la reacción internacional por la invasión rusa de Ucrania y la de Gaza. "Ojalá fuera la mitad de contundente", ha señalado.