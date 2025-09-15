PSPV apoya lo que decida la alcaldesa de Moncada (Valencia) sobre el edil implicado en altercado por insultos a Sánchez

La líder del PSPV, Diana Morant, ha asegurado que su partido apoya la decisión que adopte la alcaldesa de Moncada (Valencia), la socialista Amparo Orts, respecto al concejal de Seguridad Ciudadana, Martín Pérez Aranda (PSOE), que recientemente se vio implicado en un altercado por unos insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las fiestas de la localidad.

"Desde luego, nos mantenemos en ese apoyo a la alcaldesa de Moncada y a sus decisiones", ha manifestado Morant a preguntas de los periodistas en Les Corts sobre si el PSPV se dirigirá a la primera edil para adoptar alguna decisión al respecto.

La también ministra de Ciencia ha destacado que el PSPV se desplazó a las fiestas de Moncada para apoyar a la alcaldesa, "como no puede ser de otra manera", y ha insistido en que respaldarán "las decisiones que tome" la primera edil sobre el concejal implicado en el altercado.

Al ser cuestionada por el "silencio" que mantiene la alcaldesa sobre este incidente, Morant ha hecho notar que "no tomar una decisión significa haber tomado una decisión". "Y nosotros estamos apoyando a la alcaldesa de Moncada", ha reiterado.

La semana pasada, PP, Cs y Vox solicitaron en el Ayuntamiento de Moncada un pleno extraordinario para reprobar al concejal por estos hechos, ocurridos en la madrugada del pasado 7 de septiembre, "en los que aparece implicado el edil socialista protagonizando una patada voladora desde un escenario". De hecho, los grupos de la oposición se refirieron a Pérez Aranda como el "concejal karateca".