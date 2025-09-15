Espana agencias

PP afea al Gobierno no incluir los disturbios de La Vuelta en la Comisión Antiviolencia y lanza ofensiva parlamentaria

Por Newsroom Infobae

El PP ha avanzado una ofensiva parlamentaria en Congreso y Senado contra la decisión del Gobierno de no incluir en el orden del día de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, convocada para este martes, los "ataques" que los ciclistas de la Vuelta a España han sufrido las últimas semanas y que provocaron la cancelación este domingo de la última etapa, según ha indicado el partido en un comunicado.

Los 'populares' han recordado que esa Comisión Estatal contra la Violencia está formada, entre otros, por representantes del Consejo Superior de Deportes, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.

Dada "la gravedad de lo sucedido en La Vuelta", el PP ha exigido al Gobierno que aborde esta situación en el seno de la Comisión. "No pueden mirar hacia otro lado mientras arrastran el prestigio y el nombre del deporte español", ha asegurado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

En este sentido, la dirigente del PP ha reprochado al Gobierno que "primero jalease a los violentos y ahora parezca que no quiera investigar lo que pasó". "Que La Vuelta a España no pudiera finalizar por los ataques es violencia política", ha añadido la portavoz parlamentaria.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha manifestado que el hecho de que haya personas que violenten una competición deportiva no tendría que ser normal, "pero que sea el presidente del Gobierno y sus ministros quienes alienten las protestas es de una gravedad extrema".

UNA BATERÍA DE PREGUNTAS ESCRITAS

Por eso, los 'populares' han registrado en Congreso y Senado una batería de preguntas escritas para que el Gobierno aclare "por qué motivo no se incluyó en el orden del día de la Comisión ningún punto referente a los disturbios provocados durante la Vuelta Ciclista a España, con especial incidencia en Madrid?"

Además, quieren saber si "está estudiando actualmente la Fiscalía del Estado las posibles infracciones o delitos por alteración del orden público provocadas durante la Vuelta Ciclista a España". El PP también pide que se aborden los disturbios provocados durante la Vuelta Ciclista a España en la reunión de la Comisión, aunque no se haya incluido en el orden del día.

Las preguntas están firmadas por el vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, la portavoz del PP en el Senado, el portavoz de Deportes del Grupo Popular en el Senado, Vicente Azpitarte, y el portavoz de Deporte del Grupo Popular en el Congreso, Javier Merino, según ha informado el partido en un comunicado.

