Podemos recrimina al Gobierno sumarse a la iniciativa de la OTAN en el flanco oriental: "Cada vez más militarista"

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado al Gobierno por sumarse a la iniciativa de la OTAN en el flanco oriental tras la denuncia de Polonia de incursión de drones rusos.

De esta forma, ha ironizado que el PSOE se moleste cuando llaman "señor de la guerra" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando a su juicio queda patente que el Ejecutivo con cada mes que pasa es "más militaritsta y otanista".

Por su parte, Sumar ha eludido valorar la decisión del Ministerio de Defensa y se ha limitado a asegurar que apoyan una estrategia de seguridad más autónoma por parte de España respecto a la Alianza Atlántica.

En rueda de prensa este lunes en la sede de la formación morada, Fernández se ha opuesto a la presencia española en la denominada operación 'centinela oriental', que bajo su criterio demuestra que en esta legislatura lo que le importa al Gobierno es cumplir los mandatos de la Alianza Atlántica.

PONEN EN RIESGO AL PAÍS

"Se escandalizan cuando llamamos al Gobierno llamamos al presidente Sánchez 'señor de la guerra', pero es que eso es exactamente lo que están demostrando ser desde el primer día de esta legislatura y muy especialmente en este año 2025 y es que cada mes cada mes que pasa es un hecho el Gobierno es más militarista y más otanista que el mes anterior", ha enfatizado Fernández durante su comparencia.

Es más, ha acusado al Ejecutivo de gastarse en "armas" que tendría que ir a política social y ha advertido que, con la presencia de España en esta operación militar, el Gobierno no está haciendo "un favor al pueblo ucraniano" sino que lo está "poniendo en riesgo. Y es que ha sostenido que la OTAN está haciendo un despliegue militar en "clave de confrontación" con la "principal potencia nuclear del mundo".

SUMAR APELA A LA AUTONOMÍA ESTRATÉGICA DE ESPAÑA Y LA UE

Por su parte, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha sido preguntada en otra comparecencia de prensa por su valoración de la participación de España dentro de esta iniciativa de la OTAN.

Al respecto, ha comentado genéricamente que hay que garantizar la "autonomía estratégica" de España, y también de la UE, respecto a la Alianza Atlántica.

"Nosotros abogamos y vamos a seguir trabajando desde Sumar para garantizar que tengamos en el marco de la Unión Europea, sobre todo en lo que se refiere a todas las cuestiones en ámbito de política exterior, esa autonomía estratégica que realmente puede garantizar esa soberanía y esa independencia a la que aspiramos", ha zanjado.

EuropaPress

