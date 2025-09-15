Espana agencias

Podemos dice que Ayuso "da asco" y le acusa de blanquear el genocidio en Gaza al saludar al equipo israelí en La Vuelta

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "da asco" al acusarla de "blanquear el genocidio" de Israel en Gaza al irse a saludar este domingo al equipo ciclista Israel-Premier Tech.

También ha reprendido al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que "tiene la cara dura" de negar los crímenes que está cometiendo, a su juicio, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Así lo ha trasladado este lunes en rueda de prensa al ser preguntado por las críticas del PP a las protestas de ayer en la etapa final de la Vuelta ciclista a España en Madrid, que motivaron la suspensión del último tramo de la misma.

Para Fernández, el PP y Vox son "cómplices del genocidio" y "colaboracionistas con los nazis sionistas del Estado terrorista y genocida de Israel".

El dirigente morado ha lanzado que la "imagen ayer de Ayuso dando la mano al equipo israelí pasará a la historia de la infamia de este país". "La señora Ayuso da una vergüenza ajena y un asco inenarrable. La señora Ayuso es una impresentable que está blanqueando el genocidio", ha espetado durante su comparecencia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Barbón exculpa a la dirección de La Vuelta por la participación del equipo israelí y apunta a organismos internacionales

Barbón exculpa a la dirección

López dice que Peinado hace una instrucción "injusta" y el juez del caso fiscal general no tuvo en cuenta a periodistas

López dice que Peinado hace

AM-Conservadores del CGPJ defienden ante la Comisión de Venecia la necesidad de su reforma tras los "ataques" de Sánchez

AM-Conservadores del CGPJ defienden ante

Manos Limpias presenta una denuncia contra Sánchez por su "aval" a las protestas contra Israel en La Vuelta

Manos Limpias presenta una denuncia

El exgerente del PSOE niega que el Gobierno le pusiera al frente de Enusa para "guardar silencio" sobre el 'caso Koldo'

El exgerente del PSOE niega
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una hermandad religiosa, tradicionalmente de

Una hermandad religiosa, tradicionalmente de solo hombres, tendrá que admitir a mujeres como socias en menos de un mes o será multada

Condenado a dos años de cárcel un hombre por no pagar y no querer devolver dos excavadoras que había alquilado a una empresa

La Justicia frena al Banco Santander y le hace perder 22.266 euros por no llevar a cabo la liquidación de intereses dentro de plazo

La Justicia Navarra concede a una madre soltera 10 semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de hijo

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

ECONOMÍA

Sánchez anuncia nuevas medidas para

Sánchez anuncia nuevas medidas para el acceso a la vivienda de los jóvenes: ayudas de casi 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

Números ganadores del Super Once del 15 septiembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 15 septiembre

Más allá de la reducción de jornada: las otras estrategias que pueden aumentar la conciliación entre la vida personal y el trabajo

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

DEPORTES

Javier Guillén, director de La

Javier Guillén, director de La Vuelta: “Es inaceptable. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte”

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido