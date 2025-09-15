Espana agencias

Morant acusa a Compromís de "bloquear" la comisión de la dana en el Congreso y Micó insiste en que comparezca Sánchez

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha pedido a "las fuerzas políticas valencianas", en alusión a Compromís, que dejen de "bloquear" la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso, mientras la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha replicado que los socialistas son "los únicos que la están bloqueando" por no aceptar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios en Les Corts, preguntada por cuándo se activará el plan de trabajo de la comisión de la dana en el Congreso, que está presidida por la socialista valenciana Carmen Martínez, Morant ha explicado que hubo "una discrepancia entre las fuerzas del Gobierno (PSOE y Sumar) y la diputada de Compromís Àgueda Micó" respecto a si debe o no comparecer Sánchez en esta comisión.

Ante esta situación, la ministra ha apelado "a las fuerzas valencianas, no solo a la parte que continúa dentro de Sumar", a "hacer caso a lo que piden las víctimas" y activar esta comisión. "Y las víctimas tienen muy claro quién quieren que vaya a declarar y quién no es necesario", ha aseverado, y ha pedido "no desviar el foco" cuando "la nefasta gestión de la dana tiene un responsable: Carlos Mazón y el gobierno valenciano del PP".

Además, ha hecho notar que el plan de trabajo de la comisión es "un documento que se mantiene vivo" y ha vuelto a destacar que Sánchez se comprometió con las víctimas a que serían "las primeras en declarar" en este foro.

Según Morant, en la comisión en el Congreso también deben comparecer responsables políticos como la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, o el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, así como la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el día de la tragedia que provocó 228 fallecidos. "Nos lo piden las víctimas", ha subrayado respecto a la comparecencia de Vilaplana.

Por todo ello, ha hecho hincapié en que la voluntad del PSOE y de la presidenta de esta comisión es "arrancar ya" con las comparecencias y ha insistido en que las fuerzas políticas, "sobre todo las valencianas", deben desbloquear el plan de trabajo para "empezar a trabajar".

Por su parte, en declaraciones remitidas a los medios, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto se ha mostrado "sorprendida" con las declaraciones de Morant, "que vive en Madrid y no se entera de lo que realmente ha pasado en la comisión de investigación de la dana en el Congreso". "Y es que es el PSOE quien tiene la presidencia de esa comisión y, por tanto, son los únicos que la están bloqueando porque lo que no quieren es que vaya el presidente Pedro Sánchez", ha aseverado.

Micó ha asegurado que Compromís quiere que comparezcan "todos y todas los que han tenido algún tipo de responsabilidad en lo que ha pasado o tienen la responsabilidad de hacer que eso no vuelva a pasar": "Por tanto, queremos que vayan Mazón y también que vaya Sánchez, obviamente".

Y ha rematado: "Nos sorprende que Morant esté tan preocupada por una comisión de investigación que presentó Compromís y que su partido no quiso ni firmar ni presentar en compañía. Aquí lo que importa realmente son las víctimas y también que se sepa la verdad".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Supremo aclara a Cerdán que no se investiga a más aforados en el 'caso Koldo': Solo si se comunicaron con Aldama

El Supremo aclara a Cerdán

La APIF pide al Supremo que corrija al juez y suspenda a García Ortiz como fiscal general de cara al juicio

La APIF pide al Supremo

Sánchez acusa a Ayuso de usar el 55% de traspasos del Gobierno a "regalos" fiscales a empresas como la de su novio

Sánchez acusa a Ayuso de

Sánchez llama al PSOE a ser la "brújula" que "inspira a la socialdemocracia" frente al "colapso" de la derecha

Sánchez llama al PSOE a

Vox tilda al delegado de Gobierno de "terrorista batasunizado" y avanza medidas legales por protesta de la Vuelta

Vox tilda al delegado de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Armado con una escopeta, cometió

Armado con una escopeta, cometió tres atracos en pocas horas y fue pillado al día siguiente entrando en una casa: la Justicia le condena a once años y medio de prisión

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

Jesús Ruíz, exconvicto, explica cómo son las cárceles españolas: “La recuerdo con muchísimas comodidades”

Una española explica las cosas que le “horrorizaron” de Estados Unidos: “Es muy fuerte verlo en persona”

Una estudiante dice que le duele la cabeza, trata de dormir y su compañera de cuarto la encuentra “completamente delirante”: casi pierde la vida por una bacteria

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 15 septiembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

“Parece la ruleta de la fortuna. Sin coche ni pizza los sábados”: la vida de una profesora que denuncia su precariedad

Sánchez anuncia nuevas medidas para el acceso a la vivienda de los jóvenes: ayudas de casi 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

DEPORTES

Javier Guillén, director de La

Javier Guillén, director de La Vuelta: “Es inaceptable. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte”

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido